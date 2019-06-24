Как женщине понять себя: совет Ольги Горбачевой

Ольга Горбачева назвала базовые инструменты для раскрытия себя

Ольга Горбачева Фото: Олег Батрак

Как полюбить себя, стать женственной и счастливой? Этот вопрос интересует многих женщин. Но не каждая знает, как этого достичь на практике. Ментор и артистка Оля Горбачева говорит о том, что женщина должна искать в себе ту силу, которая в ней заложена от природы больше, и суметь ее раскрыть.

"У каждой женщины есть своя уникальная особенность, и она должна искать в себе ту силу, которая в ней заложена от природы больше. Потому что Бог нас создал очень разными, чтобы мы составляли многообразие в мире. И женщины должны понять, что не нужно стараться соответствовать кому-то или быть как кто-то, а важно найти свое природное цветение, свой аромат", – отметила певица в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle.

По словам Оли Горбачевой, самые сильные женские стороны – это сила сексуальной энергии, сила любви и сила мысли. "И какую мы ерунду о себе думаем, такая с нами и случается, и что прекрасное мы о себе представляем и нашем жизненном пути, то с нами также происходит. Что излучаешь, то и случается — это основной инструмент. И вот над этим излучением я бы, пожалуй, больше всего работала", – объяснила артистка.

Базовые инструменты развития для всех людей одинаковые:

молитва;

визуализация;

медитация;

аффирмации;

дыхательные практики;

сексуальные практики;

йога или любая другая физическая активность;

танцы;

чтение;

письмо, чтобы выпускать свой эмоциональный поток наружу.

Полное интервью с Ольгой Горбачевой читайте здесь. Она рассказала о силе женщины, влиянии аффирмаций на качество жизни, а также о Юрии Никитине.

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