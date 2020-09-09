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Как жить долго и счастливо: полезный совет ученого

Сегодня, 17:54

Чтобы жить долго, нужно уметь преодолевать стресс, избегать излишнего беспокойства и напряжения

Чем дольше живет человек, тем выше его шансы иметь патологию функции мозга. Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, деменция — далеко не полный перечень того, что может без спроса прийти в нашу жизнь с вероятностью до 5% в 50 лет, до 10% в 65 лет и до 30% в возрасте старше 85 лет. Как жить долго и счастливо, и что для этого необходимо сделать, рассказал кандидат медицинских наук Евгений Шагов на своей странице в Facebook.

Шагов Евгений

Шагов Евгений

Кандидат медицинских наук

Деменцию (приобретенное слабоумие – ред.) провоцируют различные факторы окружающей среды, неврологические изменения и токсины в организме. Генетика также играет роль, но во всех, кроме самых крайних случаев, нет простого гена, который кодирует деменцию. Общий фактор всегда лишь один — физический или психоэмоциональный стресс.

В 2010 году исследователи пришли к выводу, что хронический стресс значительно повышает вероятность развития деменции у женщин. В 2013 году ученые обнаружили, что хронический стресс ускоряет начало болезни Альцгеймера. В 2017 году мета анализ показал, что стресс является вероятным источником деменции. В том же году в другом исследовании успешно использовались показатели стресса для прогнозирования возникновения деменции.

Как избавиться от стресса
Как избавиться от стресса
Фото: Pixabay

Это лишь толика бесчисленных исследований, подтверждающих один и тот же вывод: стресс способствует развитию деменции. Безусловно, это не единственный фактор, но отрицать, что стресс играет неотъемлемую роль в потере памяти и снижении познавательной способности, нельзя. Увы, секрет на самом деле именно настолько прост.

Без комплексной работы по поддержанию здоровья и повышению стрессоустойчивости ни о каком здоровье и долголетии речи быть не может.
  • Что негативно влияет на отношения кишечника и мозга? Стресс.
  • Что заставляет цитокины и другие белки становиться токсичными? Стресс.
  • Что способствует и вызывает демиелинизацию? Стресс.

Стресс является ключом к деменции. Так, секрет спасения от деменции всегда был перед нами. Проблема в том, что ответ прост, а решение проблемы — куда сложнее. Все хотят вылечить болезнь, но не хотят менять образ жизни, который к ней приводит. Нам нужна таблетка или инъекция, которую мы принимаем в возрасте 65 лет, чтобы держать ум в тонусе и память не пострадала. Раз — и спокойный за свой рассудок. Так это не работает. Лишь забота о своем организме длиною в жизнь способна определять, собственно, ее длительность и качество.

Ученые постоянно публикуют результаты исследований, которые показывают, что стресс усугубляет, ускоряет и провоцирует деменцию. Но мы не слушаем, потому что это не быстрое решение, которое нас устроит. Современное общество имеет привычку выбирать те научные советы, которые нам удобны. Это особенно очевидно в исследовании "голубых зон". Есть такие места на планете, где люди живут дольше всего, и в дополнение к увеличению продолжительности жизни в этих сообществах значительно снизились показатели депрессии, деменции, рака и сердечных заболеваний.

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В 2009 году Дэн Бюттнер опубликовал свою книгу об образе жизни долгожителей по всему миру, позднее вышли и другие книги с советами о том, как и самому стать долгожителем, даже не живя в "голубой зоне". Все были взволнованы и готовы подражать им — дайте лишь список продуктов, которые обеспечат гарантированный торт с сотней свечей. Книга имела большой успех и многие радостно стали соблюдать заветы долгожителей в своем рационе. Но это всего лишь имитация образа жизни в "голубой зоне", ведь питание — еще не весь образ жизни.

Здоровое питание важно соблюдать всем
Здоровое питание важно соблюдать всем
Фото: freepik.com

Образ жизни людей из "голубой зоны" значительно отличается от культуры, привычной в западном обществе. Они живут просто, их быт мало подвержен изменениям современности, для них важна общность и размеренность. Это не означает, что всем нам показан дауншифтинг до уровня сруба в диком лесу без интернета и канализации. Но многие элементы современной культуры, несомненно, токсичны и эти стрессовые аспекты нашей жизни стоит укрощать.

Чтобы жить долго, нужно уметь преодолевать стресс, избегать излишнего беспокойства и напряжения.

Ведь жизнь — это череда каждодневных выборов, и лишь изменение стратегии, планомерное конструирование здоровья может привести вас к счастливой старости. Безусловно, возможно, однажды мы найдем ту волшебную таблетку, которая сможет обратить вспять наше небрежное отношение к себе. Но главный секрет, как не нуждаться в ней, уже у вас есть.

Как можно неординарно преодолеть стресс – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что такое осенняя депрессия: как ее распознать и побороть.

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Источник: Сегодня
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