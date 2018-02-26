Как жить не спеша и все успевать: четыре совета психологов

В этом вам помогут "кино" о себе, правило 20 минут, планирование и умение смаковать повседневность

Когда человек пытается быть в нескольких точках одновременно и наращивает число задач, выполняемых за единицу времени, то он рискует выгореть. Но, как правило, такие люди, даже дойдя до крайней точки усталости, темпов не сбавляют, и гонка приобретает суетливый характер. Ведь требование "я не имею право не успеть" начинают не совпадать с возможностями, что приводит к неудовлетворенности. Внутренний конфликт — это стресс. А реакция рептильного мозга человека на выброс адреналина — бежать куда глаза глядят.

Как же перестать двигаться хаотично? Для начала стоит отказаться от многозадачности, а реализовывать планы последовательно. Это поможет и замедлиться и в то же время, благодаря уменьшению расконцентрированности, — выполнять задачи качественнее. Это увеличит масштабы удовлетворения и, как следствие, снова-таки уменьшит суматоху. Но есть еще ряд способов выработать в себе неторопливость. Как — рассказали Таисия Василишина, психолог, коуч-тренер, руководитель тренингового центра "Топ-Академия", и Наталия Простун, практикующий детский и семейный психолог.

Смотрите "кино" о себе

Что бы вы ни делали, становитесь в позицию наблюдателя. Это, с одной стороны, уменьшит стресс, так как вы увидите причины неудовлетворенности своими действиями и пути их апгрейда, с другой — чтобы все рассмотреть, вы просто вынуждены будете замедляться.

Планируйте реалистично

Новые планки — это прекрасно. Но предел есть не только совершенству, но и возможностям. Потому, планируя день, неделю, месяц, год, сразу же уменьшайте количество задач, отсеивая несрочные или неважные, и никогда не обещайте другим выполнить их просьбы (мол, по ходу разберусь, что делать, дабы успеть) — если есть хоть малейшее сомнение в том, что это вам удастся.

Учитесь смаковать

Дефицит удовольствия, а как следствие — и соответствующих гормонов, дофамина и серотонина, повышает уровень адреналина в крови и потому даже при объективном благополучии порождает суматоху — поскольку, как уже было сказано, древние отделы мозга вынуждают человека спасаться бегством.

В вашем распорядке должно быть место удовольствию, примерно в соотношении 1:1 к делам под грифом "надо". Притом, чтобы получить их, необязательно ехать за тридевять земель. Просто смакуйте повседневную жизнь.

Такие действия уменьшат суетливую беготню и через необходимость замедляться тут же и немедленно: прислушиваться, присматриваться и принюхиваться невозможно в скоростном режиме. Поэтому, смакуя, вы будете учиться делать остановки.

Отдыхайте сосредоточенно

Отдых вы также можете использовать как инструмент замедления: не стремитесь стать довольным по тысяче и одной причине, учитесь извлекать приятности только из одного источника. Например, во время путешествия не бегайте от одной диковинки к другой, а сосредоточьтесь на комплексном исследовании одной из них: изучите историю ее возникновения, поищите более подробную информацию о причастных к ней людях, мифах и байках, связанных с этой достопримечательностью и т. п.

Задачу научиться чему-то новому во время отпуска также ставьте расширенную, но одну. Скажем, не подтянуть английский, посетить тренинг по управлению эмоциями, а также освоить вышивание крестиком, а научится основным способам вышивки или выучить определенное количество английских слов.

Детство без суеты: три совета родителям

Неспешности важно научить человека с детства: перекраивать всегда сложнее и затратнее, чем творить с чистого полотна. Итак.

Используйте правило 20 минут

Подъем утром с постели, выход из дому в садик, уход с игровой площадки, начало сборов ко сну и любые другие действия, имеющие дедлайн, начинайте на 20 минут раньше, чем объективно на них нужно. Тогда вы избежите необходимости подгонять ребенка. Плюс так у вас будет возможность закрепить у него умение получать удовольствие от решения задач: 20-минутный люфт позволит смаковать завтрак, а не заглатывать его, не бежать сломя голову, а остановиться у дерева и сравнить, насколько толще по сравнению со вчера стала почка на вон той ветке и т. п.

Кроме того, в отсутствие спешки ребенка легче научить все делать вовремя, а по сути — планированию: у вас для этого появятся те самые запасные 20 минут, а он не будет в состоянии стресса, который мешает восприятию и запоминанию любой информации. Для этого всегда говорите, сколько времени отведено на текущую задачу.

Любое задание делите на несклько

Это поможет ребенку лучше сосредоточиваться — ведь держать внимание на части проще, чем на целом. Это позволит выполнять задачу не только качественнее, но и без лишних метаний.

Находите приятное

Какой бы рутиной вы ни занимались, в любом деле отыскивайте приятности и акцентируйте на них внимание ребенка. Задерживаясь на них, он будет вынужден не торопиться: это также будет учить его неспешности.

Не мешайте им быть здесь и сейчас

Суетливость исключена, если человек живет здесь и вот прямо сейчас. Дети это умеют по определению. Так и не избавляйте их этой способности, отрывая от "ерунды"! К примеру, вы опаздываете в кинотеатр на премьеру трендового мультфильма, а ребенок остановился и завороженно рассматривает букашку — пусть.