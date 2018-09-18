Как жить после развода с мужем? Советы психолога

Психолог Ярослав Самойлов для Сегодня.Lifestyle рассказывает, как пережить черную полосу под названием "развод"

Когда вы только поженились — он и по дому помогал, и комплиментами осыпал, и на руках носил. А еще никогда не забывал спросить "как дела?", говорил с тобой обо всем и сдувал с тебя пылинки.

Но, к сожалению, супергероя хватило только на время, а идеальная модель твоего мужчины была доступной лишь в начале. В какой то момент — клац! И все: "Срок пользования истек". Стоило только ему тебя завоевать, как он превратился в ленивое и замкнутое существо, живущее под лозунгом: "Дорогая, давай не сегодня!". Конечно, твои силы и терпение со временем заканчиваются, и наступает черная полоса под названием "развод"...

Психолог Ярослав Самойлов

Кто первый?

Обычно предложение развестись исходит от женщины. Мужчины предпринимают подобный шаг лишь в самых экстренных случаях. Поэтому, чтобы он сам предложил развод, нужно сильно постараться.

Почему женщина делает первый шаг? Она более эмоциональная, ее душевная организация тоньше, она лучше разбирается в отношениях, поэтому ей и подвластно рулить в отношениях в ту сторону, в какую ей будет выгодней.

Но некоторые женщины, к сожалению, действуют в неправильном направлении. Они словно "выжимают" из мужчины то, чего он не хочет им давать. Такая тактика абсолютно неправильная. В идеале женщина должна стать той, ради которой он сам готов свернуть горы. Но если мужчина решил уйти, не препятствуй его выбору, ведь это его решение.

Что было бы, если бы...

Как жить после развода? Я не буду тебя успокаивать и врать, что это вовсе не страшно. Ведь и дураку понятно, какую боль ты испытываешь. Главное в этой ситуации, не застрять на одном месте. Ведь, несмотря на разочарования и боль, жизнь продолжается!

Ты рискуешь остаться в одном из четырех эмоциональных этапов, которые появляются после развода. Время длительности самого этапа зависит от того, в каких взаимоотношениях вам пришлось расстаться. Разобравшись, что происходит у тебя внутри, ты сможешь сдвинуться с места.

Шок

Вначале ты будешь безразлична к происходящему: вокруг будет пусто и одиноко. Тебе понадобится время, чтобы осознать, что именно с тобой произошло, и принять внутри себя это событие. В такой ситуации совсем непонятно, что и как делать, а в разрыв сложно поверить вообще. Сейчас, главное, осознать, как жить дальше...

Что делать?

Не стоит сдерживать эмоций! Бей посуду, плачь подруге в жилетку, психологу или кому-то из близких. Не стыдись своих переживаний, позволь себе высказаться Выпусти свои эмоции наружу! После облегчения ты перейдешь на следующий уровень.

Принятие проблемы

Принцип поведения женщины таков, что если уж страдать, то желательно на полную катушку. Внезапно тебе покажется, что ты полная неудачница. Причем сразу везде и во всем. Всплывут все твои косяки, вспомнятся все упреки, которые слышала от него. Тебе станет плевать на свои собственные чувства и захочется вернуть все обратно: упаковать чемоданы, прийти к нему и сделать чай на старой кухне. "Как он там? Вдруг он болен и ему нужна твоя забота? А может, он ест только доширак прямо со стаканчиком?"

Конечно, жить с мнимым чувством безопасности куда лучше, чем начинать все с нуля. Ты начнешь фантазировать на тему "как бы было все иначе". И даже, возможно, предпримешь попытки наладить разорванные отношения.

Что делать?

Не сгущай краски и не впадай в депрессию. Прежде всего тебе нужно взять контроль над своими эмоциями, ведь они мешают увидеть тебе "реальную картинку". Не мучай себя телефонными разговорами или какими-либо встречами с бывшим мужем. Тебе только кажется, что это поможет справиться с разлукой. На самом деле — это "ловушка", и ты просто цепляешься за призрачное прошлое. Помни, что назад дороги нет. Уходя — уходи. Признайся себе в том, что он — "не твой человек", и забудь о своем возвращении.

Последствия

Самым сложным окажется первый месяц после развода. Понадобится время, чтобы привыкнуть к новой жизни. В целом адаптация может продлиться и около полугода. В какой-то момент ты окрепнешь, и силы снова вернуться к тебе. Но хотя боль и притупилась, болезненные воспоминания все равно продолжают терзать. "Почему опять?!" — задаешься вопросом ты.

Что делать?

Даже если расставание не было для тебя неожиданностью, ты все равно будешь испытывать стресс. Но любая эмоциональная вспышка является хорошим признаком и свидетельствует о твоем выздоровлении. Поздравляю! Ты идешь на поправку! А все твои эмоциональные всплески и слезы — это загнанные в угол эмоции, которые вовсе не стоит подавлять. Сейчас важно научиться их отпускать и жить дальше.

Выход из депрессии в экспресс-режиме

Направь свою энергию в нужное русло. Это поможет тебе справиться с болью намного быстрее. Тысячи женщин используют энергию разрыва, чтобы осуществить свои мечты. Но делай это для себя, а не в отместку кому-то.

Займись внутренним ростом, направь свою злость в правильное русло. К примеру, займись своим любимым делом или смени гардероб. Наконец, сделай то, на что раньше просто не хватало сил!

Если у тебя есть возможность уехать в путешествие или погостить у близких — не пренебрегай этим шансом! Уезжай! Смена обстановки поможет тебе быстрее справиться со стрессом. Путешествие даст возможность подумать о себе, о своей целостности, наполнит тебя новыми впечатлениями.

Первый шаг

Как правило, после развода женщины настраивают себя на новую жизнь. Ведь "спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Любые эмоциональные потрясения, в том числе и развод, нужно отрабатывать. Возможно, это событие дано тебе в жизни не просто так? Попробуй посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Купи новое платье, проведи время с подругами, заведи новый бурный роман, в конце-концов. Надо уметь грустить со вкусом, чтобы не утратить вкус к самой жизни — а там, глядишь, уже и страдать будет некогда.

Автор: Ярослав Самойлов, психолог, эксперт в отношениях, создатель образовательного онлайн проекта "Фаза роста" yaroslav-samoylov.com.