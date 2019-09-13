Какие девушки нравятся мужчинам: пять правил сексуальности

Короткая юбка и яркий макияж давно перестали будоражить мужчин

Девушкам не нужно одеваться вызывающе Фото: stocksnap.io

Быть привлекательной и сексуальной хочет каждая девушка. Вот только далеко не каждая понимает, как этого добиться, как понравиться мужчине и в чем же секрет женской сексуальности. Оказывается, короткие юбки, длинные ногти и прозрачные кофточки – это совсем не сексуально. Мужчины предпочитают видеть с собой стильных, интересных и увлеченных дам. Об этом в Instagram рассказала психолог и семейный терапевт Юлия Левковская.

Как женщины-политики демонстрируют свою сексуальность – смотрите видео:

Вашему вниманию пять правил сексуальной девушки по мнению мужчин.

1. Она весела и позитивна.

Ученые уже доказали взаимосвязь женского характера с ее оргазмами, то есть радостные оптимистки больше получают удовольствия от секса. Конечно, наигранное веселье скорее отталкивает сильный пол, а вот если девушка сама по себе позитивна, то это настоящий магнит для мужчин.

2. Имеет длинные локоны.

Ученые обосновывают это тем, что в каменном веке длина волос напрямую зависела от размера груди. В ту пору женщины подвязывали бюст собственной шевелюрой, и было понятно, что чем она пышней, тем крупней молочные железы (которые могут выкормить потомство). Поэтому самая сексуальная женская прическа — длинные волосы.

3. Одевается со вкусом.

Это касается и материалов (они должны быть приятны коже и возбуждать обладательницу, ведь у женщины самый большой эрогенный орган – кожа) и фасона: не стоит забывать, что, чисто с биологической точки зрения, наиболее привлекательной мужчины считают подчеркнутую фигуру в форме "песочных часов".

4. Избегает гиперсексуальности.

Когда имидж девушки говорит "возьми меня, я вся твоя" это результат/отражение ее комплексов и страхов. Это антисексуально.

5. Любит себя и заботится о себе.

Любовь к себе транслируется ярко и явно, и она – главный атрибут женской сексуальности.

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