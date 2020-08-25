Какие мужчины нравятся женщинам: главные критерии

Психолог говорит, что мужчина, который хочет семью, обязан предоставить условия для ее создания и развития

Когда речь идет о том, какие мужские качества так важны для женщин, их мысли в некоторой степени разнятся. Для кого-то важна стабильность, а кто-то готов жить в постоянном риске. Для кого-то бурные эмоции и страсть, а кто-то любит размеренность и трезвость чувств. Кто-то отдает предпочтение отменному внешнему виду, физической форме, кто-то интеллекту, а другие – воспитанности и изысканным манерам. Что ж, к каждой из нас нужен индивидуальный подход и особые качества, говорит психолог Марина Журбенко, которая рассказала Сегодня.Lifestyle, какие мужчины нравятся женщинам больше всего.

По ее словам, девушки очень любят много фантазировать, а следовательно, награждать желаемыми качествами тех, кто сильно далек от них. Просто так уж хочется видеть рядом именно этого человека. Женщины часто полагают, что интуитивные ощущения смогут правильнее выбрать партнера, чем его трезвая и объективная оценка. Но, увы, эмоции часто играют с ними злую шутку, и об этом прямо говорит статистика о разводах.

Какие мужчины нравятся женщинам Фото: Pexels

Какие мужчины нравятся женщинам больше всего: главные критерии

1. Ответственный и надежный

Любая женщина в любом возрасте рядом с ответственным мужчиной чувствует себя уверенно, безопасно и надежно.

"И здесь я хочу акцентировать внимание не только на серьезных поступках, но и на банальных мелочах. Всем известно, что в начале отношений каждый из нас желает продемонстрировать свои наилучшие качества, а особенно мужчина, который сильно заинтересован в женщине", – говорит психолог.

Если он опаздывает на встречу, не звонит, когда обещал, не предупреждает об изменении своих планов или резко их меняет за 5 минут до встречи в пользу личных развлечений – это уже тревожные звоночки.

"Да, в период ухаживаний никто не должен сразу осыпать вас цветами и подарками, но давайте будем трезво смотреть на вещи: ответственность начинается с мелочей. Мужская ответственность – это когда можно безусловно доверять словам, а в дальнейшем и поступкам", – пояснила Марина.

2. Финансово независимый и самостоятельный

Перспектива жить в долгах, кредитах или на родительские деньги пугает большинство сформировавшихся женщин. А перспектива жить с родителями, строя семью, и вовсе способна разрушить брак.

Мужчина, который хочет семью, обязан предоставить условия для ее создания и развития.

"И мы сейчас говорим не о временных трудностях, в которых можно положиться за родительскую или любую другую поддержку. Мужчина, который сам не располагает своими средствами, уязвим, зависим и не уверен в себе", – отмечает эксперт.

3. Целеустремленный

У мужчины должны быть цели во всех сферах жизни, а также он знает и стремится к главной цели человека. Он знает свое предназначение в деятельности и следует ему. Также он способен решительно поменять планы, тем самым инвестируя в будущее. И совершенно неважно, какое дело он выбрал. Важно то, что он хочет быть лучшим в этом деле.

4. Щедрый

Жадность – один из главных пороков мужчин. Жадный мужчина – это очень жалкое зрелище для женщины. Особенно, когда вопрос касается мелочей. Но и щедрость не подразумевает, что он должен транжирить деньги направо и налево. У взрослого самодостаточного мужчины есть понимание, куда и сколько он тратит, исходя из собственного бюджета. При этом он не забывает баловать свою женщину, обеспечивает свою семью и, возможно, помогает нуждающимся.

"Говоря об этом качестве, мне бы хотелось еще упомянуть об эмоциональной щедрости. Это когда дарят любовь, внимание, готовы выслушать, сопереживают, обнимают, делают комплименты, поддерживают и не скупятся на приятные слова и поступки", – пояснила психолог.

5. С чувством юмора

Это качество назвали почти все женщины, с которыми я общалась, и я с ними по-женски согласна. Нет ничего ужаснее, чем проводить время со скучным мужчиной. Тонкий и уместный сарказм, интересная шутка, вовремя рассказанный анекдот или умение посмеяться над собой – лучшая приправа к любым отношениям.

Эти маленькие нюансы делают отношения динамичнее и ярче, а улыбку на лице женщины – шире. Мужчина, рядом с которым женщина смеется, чувствует себя настоящим по определению. Хорошая шутка – это идеальное средство растопить любой лед.

Какие мужчины нравятся женщинам Фото: Pexels

"Но давайте попробуем взглянуть глубже на это качество. Мне кажется, что скучность и отсутствие чувства юмора – это симптом банальной лени. По моим наблюдениям, любой мужчина сможет выработать в себе этот навык, если будет достаточно эрудирован. Так вот, если он не шутит в вашем присутствии, то возможно, не заинтересован. Да, есть мужчины, которые боятся взболтнуть лишнего или неудачно пошутить, но даже они делают попытки ради лучезарной улыбки любимой женщины", – говорит Марина.

6. Верный себе и своему выбору

Сколько бы наши бабушки ни твердили, что в силу полигамии сильного пола верных мужчин не бывает – к счастью, это неправда. Еще большее заблуждение, что в неверности виновата женщина.

"Когда мы говорим о верности, то речь идет не о врожденном качестве, а о выборе. Да, друзья, это навык, который рождается в благоприятной среде. Любящему и удовлетворенному человеку не приходят мысли о том, что ему чего-то не хватает. Верный мужчина – верен своим внутренним позициям и решениям. А еще и честен перед собой", – говорит эксперт.

По словам психолога, если уж и говорить о чьей-то вине, то справедливо будет обвинить обоих партнеров в том, что они попросту не удовлетворяют друг друга и поэтому ищут восполнения дефицитов в других местах.

7. Уважительный в отношении к женщинам и людям в целом

Опрошенные мною женщины в возрасте от 25 до 35 лет поделились своими наблюдениями, что когда мужчина при вас ведет себя очень воспитанно, но срывается на официанте или сотруднике банка – то это тревожный звоночек. Со временем такие мужчины позволяют себе грубое отношение к своим женщинам. Им сложно долго притворяться и казаться вежливыми спустя полгода-год отношений.

"Они становятся раздражительными, когда их просят о помощи или когда жалуются на ПМС. Никогда уважающий себя мужчина не позволит себе обидеть женщину, ребенка, животное и любое другое существо. Он с юмором отнесется ко всем вашим безумным родственникам, даже если они ему не нравятся, и придет на помощь, если в этом есть нужда", – рассказала психолог.

8. Умеет адаптироваться и принимать решения в экстремальных ситуациях

Безусловно, речь не идет об обмороке при перерезании пуповины его новорожденного ребенка. Для некоторых это действительно экстремальное зрелище.

"Женщины акцентируют внимание на спокойствии ума и контроле чувств и эмоций, когда что-то идет не по плану. Например, увольнение с работы не влечет за собой годовую депрессию, запой и обвинение всех окружающих в собственных неудачах. Наоборот, мотивирует и помогает достичь новых вершин. Ну и у мужчины всегда есть "план Б", в котором его семья не остается на улице без еды", – отмечает эксперт.

9. Заботливый

По-настоящему заботливый мужчина будет помогать вам донести пакет с продуктами. Он откроет перед вами дверь, заплатит в кафе, поможет выбрать новый ноутбук, прибежит с мешком лекарств, если вы сляжете с простудой. Кроме того, он будет пытаться предугадать любое ваше желание и выполнит его еще до того, как вы откроете рот.

"И будет невероятно вас бесить! Да и говоря о чисто мужских качествах, вряд ли перечисленное выше будет позволять ему иметь еще 24 часа в сутках на выполнение всех этих мелких задач. Поэтому, дорогие женщины, предлагаю вам принять тот факт, что наличие предыдущих 8 качеств – и есть забота о вас и вашем будущем. Рыцарь, который ежедневно интеллектуально, физически, морально или материально сражается за ваше общее благополучие, уже по факту заботливый", – пояснила психолог.

По ее словам, кажется, что все понятно и доступно: бери и делай. Но не все так просто. Порой для осуществления и внедрения каждого пункта в жизнь потребуются еще десятки других качеств, а следовательно, на воплощение данных советов может потребоваться целая жизнь (повальное неправильное воспитание и родительские установки тому виной).

"Поэтому мои рекомендации заключаются в том, что независимо от гендерных или возрастных различий, в первую очередь мы должны уметь позаботиться о себе и собственном развитии. Во избежание дальнейших крупных помех, неполадок и поломок в отношениях с собой, партнерами и миром", – подытожила психолог.

Полезные советы, которые помогут наладить отношения – смотрите видео:

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