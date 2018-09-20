Какие три вещи коллеги никогда не скажут вам в лицо

Воспринимайте замечания как путь к усовершенствованию, а не как чужое желание вас задеть

Научитесь разговаривать с коллегами правильно. Фото: pixabay

Сотрудники далеко не всегда дружелюбны друг к другу. Но существует деловая этика, которая не позволит сказать в ваш адрес нелестные слова или замечания.

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Work.ua рассказывает, о чем часто молчат сотрудники практически любого коллектива.

"Ты делаешь ошибку"

Сообщать об ошибках умеют далеко не все. Во-первых, это как-то неудобно. Во-вторых, может показаться, что вы злорадствуете. И дальше по списку. Поэтому часто люди не указывают друг другу на ошибки. И очень-очень зря.

Если вы молчите, видя, что коллега идет "по кривой дорожке", вы никак ему не помогаете. Ваша вежливость может сыграть очень злую шутку. Небольшой недочет снежным комом может превратиться в провал, задев не только репутацию рядового сотрудника, но и всей компании. А это, в свою очередь, может отразиться и на вас.

Если вы сами не хотите оказаться жертвой недочета, на который в свое время вам никто не указал, дайте понять своим товарищам по работе, что вы открыты к критике и всегда готовы выслушать дельное замечание. Не реагируйте на критику слишком остро или болезненно, не закрывайтесь от коллег. Словом, если вы нормально реагируете на замечания, вам всегда будет легче вовремя исправить недочеты.

Воспринимайте замечания как путь к усовершенствованию, а не как чужое желание вас задеть.

"Ты зазнался"

Если ваша "корона" больше не помещается в дверной проем, скорее всего об этом уже говорит весь офис. Но вам в лицо это скажет только самый смелый. Или только начальник. Если вы чувствуете, что к вам охладел коллектив, если ваша зарплата растет, обязанности пребывают, в общем, вы бежите вверх по карьерной лестнице, не забывайте сверяться с внутренним "уровнем совести".

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Проверьте себя: не зазнались ли вы, не перестали ли здороваться с теми, кто ниже рангом, не берете ли на себя слишком много. Если при честном диалоге с собой вам есть, за что "зацепиться", задумайтесь.

Поговорите откровенно с тем, с кем вы поддерживаете теплые отношения на работе. Если коллегам кажется, что вы "зазвездились", а вам этого не хочется, вернитесь на землю.

"Твое поведение раздражает"

Бывает и так, что вы считаете себя душой коллектива или просто полагаете, что в вашем поведении нет ничего "такого", а на самом деле вы раздражаете весь коллектив. Чем? Своим непрофессионализмом — вам совершенно ничего нельзя доверить, а каждую задачу за вами нужно перепроверять. Своими привычками — вы громко разговариваете, чавкаете, отвлекаете всех своими историями о ссорах с родственниками. Вы распускаете слухи и плетете интриги.

О таких людях все всё знают, они мало кому нравятся, но никто явно не указывает на их недостатки. Проследите за своим поведением. Обратите внимание, как люди реагируют на ваши шутки и рассказы, зовут ли вас на посиделки после работы, обращаются ли за помощью. Если заметите "тревожные симптомы", поработайте над своим поведением.

Никому не хочется быть изгоем. Чтобы вернуть расположение коллектива, придется приложить усилия, но оно того стоит.

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