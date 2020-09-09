Какие знаки зодиака окажутся под ударом ретроградного Марса

Астрологи говорят, что влияние ретроградного Марса почувствуют все люди

Ретроградным Марс будет с 10 сентября по 14 ноября. В этот период большинство людей становится крайне раздражительными и очень эмоциональными, что может спровоцировать конфликты, ссоры и прочие неприятные ситуации. Влияние ретроградного Марса почувствуют все люди, но особенно – представители трех знаков зодиака, говорят астрологи и называют их.

Самое большое влияние ретроградного Марса почувствуют Овны и Скорпионы. Причины очевидны – эти знаки зодиака находятся под управлением Марса. Овны и Скорпионы становятся в этот период не такими агрессивными, менее настойчивыми и более терпеливыми. Они становятся также пассивными и ленивыми.

Ретроградный Марс 10 сентября: какое влияние окажет на людей Фото: Pixabay

Вернуться в активную фазу и снова покорять вершины Овны и Скорпионы смогут лишь тогда, когда Марс вернется в привычное движение.

Третьим знаком, который почувствует влияние ретроградного Марса, станут Весы – представители противоположного знака зодиака Овну и Скорпиону.

Весы склонны быть раздражительными и импульсивными, поэтому в этот период могут приниматься неэффективные решения или необдуманные действия.

Астрологи говорят, что люди других знаков зодиака, которые не находятся под управлением Марса, могут чувствовать себя по-разному. Но влияние планеты почувствуют все.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, какой знак зодиака самый непредсказуемый.

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