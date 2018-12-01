Какие знаки зодиака самые антисоциальные: таких только пять

Водолей может быть настолько антисоциальным, что людям вообще лучше избегать контакта с ним

Далеко не все любят находится в обществе. Фото: pixabay

Есть люди, которые не могут находиться в одиночестве, а есть и такие, которые совсем не любят находится в обществе. Именно о них сейчас и пойдет речь.

Людям, которые любят проводить время наедине с собой, в определенной мере присуща антисоциальность или даже самая настоящая мизантропия. Они не особо стремятся взаимодействовать с другими и предпочитают свою собственную компанию.

Вашем вниманию пять знаков зодиака, которых по праву можно назвать самыми антисоциальными.

1. Рак

Это тот знак, который ассоциируется с домом, спячкой и синдромом Плюшкина. Общение с людьми ему практически не нужно, и он довольствуется контактами только с самыми близкими. Рак обожает сидеть в своей берлоге, поедать тортики и смотреть телевизор. Именно такой образ жизни ему наиболее приятен и комфортен. Ему абсолютно не хочется выходить наружу в этот холодный и жестокий мир.

2. Дева

У Девы есть только одна рутина: встать, пойти на работу, вернуться домой, приготовиться к отходу ко сну. Социальная жизнь совершенно не интересует людей этого знака, и они прекрасно без неё обходятся. Мало того, Девы предпочитают общество своих домашних любимцев, нежели взаимодействие с другими хомо сапиенсами.

3. Весы

Этот довольно общительный на поверхности знак, на самом деле внутри глубоко антисоциален и мощно оберегает неприкосновенность своих границ, личной жизни и жилища. Они делают только то, что должны делать, но не больше. А еще Весы, конечно же, ходят на вечеринки и социальные мероприятия, но только из уважения и из принципа "так положено".

4. Водолей

Водолей может быть настолько антисоциальным, что людям вообще лучше избегать контакта с этим зодиакальным знаком в некоторых ситуациях. Водолеи не хотят выходить на улицу и что-то делать, поскольку не желают сталкиваться с обществом, вести какие-то коммуникации и делать вид, что им это приятно и интересно. Они нередко бывают угрюмыми, неразговорчивыми и полностью ушедшими в себя.

5. Рыбы

Это самый настоящий антисоциальный архетип – можно сказать, что это классический образец. По сути, Рыбы постоянно испытывают социальную тревогу и всего боятся. Они не против взаимодействия с другими людьми, но только если они будут понимающими их единомышленниками. Однако в большинстве своем любой человек кажется Рыбам угрозой, поэтому они предпочитают "отключаться" от социума.

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