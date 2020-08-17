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Какие знаки зодиака самые ленивые

Сегодня, 07:38

Астрологи рассказали, как звезды влияют на поведение людей

Чтобы достигать больших результатов жизни, важно быть активным и целеустремленным, постоянно развиваться и хотеть чего-то лучшего, большего. Но некоторых людей на пути к успеху останавливает лень, которая просто "сковывает" человека и делает его бездейственным. Астрологи заверяют, что звезды имеют большое влияние на человека, и называют три самых ленивых знака зодиака.

Рыбы

Первое место в рейтинге самых ленивых знаков зодиака досталось мечтательным и романтичным Рыбам, которые по своему характеру совсем не пробивные. Они любят, чтобы о них заботились, их оберегали и баловали. Рыбы постоянно чего-то хотят, но ничего не делают для достижения желанного.

Рыбы сначала долго и упорно о чем-то мечтают, потом планируют, а потом просто обо всем забывают или пускают на самотек. Поэтому большинство их желаний остаются нереализованными.

Какие знаки зодиака самые ленивые
Какие знаки зодиака самые ленивые
Фото: Pixabay

Весы

Н автором месте главных ленивцев среди знаков зодиака оказались Весы, которые сами не знают, чего хотят от жизни, а поэтому и не получают этого. Их постоянные сомнения по любому поводу приводят к бездействию, они просто опускают руки и переключают свое внимание на что-то другое.

Весы очень любят, когда о них заботятся, их оберегают и делают все домашние дела за них. Поэтому часто в семейных отношениях они во всем полагаются на партнера, который принимает все важные решения за них.

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Телец

Замыкает тройку самых ленивых знаков зодиака Телец, который очень любит уют и комфорт в своей жизни. Несмотря на то, что это один из самых целенаправленных знаков, они привыкли следовать только одному направлению. Тельцы ставят перед собой конкретную цель и упорно ее достигают, а все остальное они пускают на самотек.

К примеру, дела по дому Телец делать не любит и убирается только тогда, когда уже не может чего-то найти или делегирует все эти обязанности другим людям. Они из тех, кто будет упорно работать на достижение результата, а когда получит это, то будет с удовольствием лениться днями на диване.

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Тем временем мы выяснили, каким знакам зодиака не везет в любви.

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Источник: Сегодня
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