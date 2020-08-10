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"Не подходи ко мне, я обиделся": какие знаки зодиака самые обидчивые

Сегодня, 07:49

Астрологи рассказали, как звезды влияют на характер людей

Не все люди понимают шутки или с юмором относятся к вашим поддевкам. Иногда это все оборачивается сильной обидой и даже прекращением общения или каких-либо отношений. Оказывается, что обидчивость человека зависит и от даты, когда он родился. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые считаются самыми обидчивыми.

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Близнецы

Представители этого знака зодиака часто замечают две стороны какого-то вопроса, замечания или шутки. Поэтому не удивляйтесь, если Близнецы сначала нормально отреагируют на ваше замечание, а потом обидятся. Или наоборот – сначала обидятся, а потом передумают и сделают вид, что ничего не произошло. Примечательно, что Рыбы и Весы, которые также, как и Близнецы – двойные знаки зодиака, совсем не обидчивые.

Дева

Они слишком близко к сердцу принимают любое замечание и потом очень расстраиваются. Особенно уязвимы в этом плане представительницы этого знака зодиака. Девы неправильно интерпретируют чужие слова и поэтому могут обидеться на пустом месте. При этом распознать их обиду не просто, ведь она будет мило улыбаться, а в душе грустить. Просто имейте это ввиду, общаясь с Девами.

Как обида влияет на качество жизни
Как обида влияет на качество жизни
Фото: pexels

Водолей

Когда обижаются Водолеи, то об этом знают все. Они даже не пытаются скрыть свои негативные эмоции и всячески показывают это своим "обидчикам". Но они все же не безнадежны и если поймут, что не правы, то обязательно признают это и извинятся. Общаясь и шутя с представителями этого знака зодиака, будьте начеку.

Лев

У неприступных и гордых представителей этого знака зодиака всегда есть свое мнение и оно, конечно же, всегда правильное. Любое замечание или критика их работы, внешности и поведения, может привести Львов в ярость, за которой последует глубокая обида. Львы умеют бороться за свое до последнего и отстаивать правоту в любом вопросе.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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