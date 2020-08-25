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Какие знаки зодиака самые ранимые среди мужчин: таких только четыре

Сегодня, 07:56

Астрологи рассказали, как звезды влияют на интеллект людей

Все люди разные и по-разному реагируют на одни и те же ситуации и вещи. Кто-то раним, кто-то жесткий, одни любят романтику, другие – терпеть ее не могут. Астрологи утверждают, что помимо характера, воспитания и темперамента, не стоит забывать и о влиянии звезд. Они назвали четыре знака зодиака среди мужчин, которые являются самыми ранимыми.

Рак

Первое место досталось представителям этого знака зодиака за их романтичность и мягкость. Несмотря на то, что Рак – не самый эмоциональный знак, он легко может обидеться даже из-за малейшей шутки или не того слова. Порой общаться с мужчинами-Раками нужно очень осторожно.

Какие знаки зодиака самые ранимые среди мужчин
Какие знаки зодиака самые ранимые среди мужчин
Фото: Pexels

Лев

Второе место самых ранимых мужчин среди знаков зодиака досталось Львам. Они хоть и известны как сильные ловеласы, в реальности это очень ранимые мужчины, которых легко можно задеть неправильным словом. Любая критика или даже не та интонация способны обидеть Льва.

Скорпион

Представителей этого знака зодиака критика не берет. А вот если они узнают о себе какое-то вранье, про измену или какие-то слухи, то это сильно ранит Скорпиона. Но стоит знать, что простой обидой это не кончиться, ведь они будут мстить своим обидчикам, пока им самим не станет легче.

Рыбы

Мужчины этого знака зодиака сильно романтичные и эмоциональные, поэтому вывести их из равновесия и ранить очень просто. Если хотите сохранить хорошие отношения с этими мужчинами – ни в коем случае не критикуйте их и не подшучивайте. Иначе вам придется долго и упорно просить прощение за невинную шутку.

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Источник: Сегодня
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