Какие знаки зодиака самые сексуально активные
Астрологи рассказали, как звезды влияют на поведение людей
Каждый человек проявляет свою сексуальность по-разному: внешний вид, взгляд, поведение, походка, тон. Но есть люди с такой сексуальной энергией, от которой просто не возможно спрятаться. Астрологи назвали три знака зодиака, которые считаются самыми сексуально активными.
Первое место досталось Скорпиону, который несмотря на свою вспыльчивость, агрессивность и много других недостатков, считается самым сексуально активным знаком. Страстным и горячим представителям этого знака зодиака просто нет равных. Они всегда найдут способ, как уговорить на страстную ночь того, кто им понравился.
Второе место досталось Стрельцам, которые любят не просто заполучить того, кто им понравился, а и оставить о себе след. Они лучшие любовники, которые не только сами хотят получить удовольствие, но и стараются для своего партнера. А еще Стрельцы любят экспериментировать – имейте это ввиду.
Очень чувствительные, нежные и трепетные Раки замыкают тройку самых сексуально активных знаков зодиака. С ними вам точно будет комфортно не только вести задушевные разговоры, а и получать неимоверную дозу нежности в постели. Раки не спешат уехать домой до рассвета и могут смело заставить вас опоздать на работу, уговорив провести в постели еще 30 минут.
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