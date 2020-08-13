Какие знаки зодиака самые сексуально активные

Астрологи рассказали, как звезды влияют на поведение людей

Каждый человек проявляет свою сексуальность по-разному: внешний вид, взгляд, поведение, походка, тон. Но есть люди с такой сексуальной энергией, от которой просто не возможно спрятаться. Астрологи назвали три знака зодиака, которые считаются самыми сексуально активными.

Скорпион

Первое место досталось Скорпиону, который несмотря на свою вспыльчивость, агрессивность и много других недостатков, считается самым сексуально активным знаком. Страстным и горячим представителям этого знака зодиака просто нет равных. Они всегда найдут способ, как уговорить на страстную ночь того, кто им понравился.

Кадр из сериала "Секс в большом городе" Фото: Getty Images

Стрелец

Второе место досталось Стрельцам, которые любят не просто заполучить того, кто им понравился, а и оставить о себе след. Они лучшие любовники, которые не только сами хотят получить удовольствие, но и стараются для своего партнера. А еще Стрельцы любят экспериментировать – имейте это ввиду.

Рак

Очень чувствительные, нежные и трепетные Раки замыкают тройку самых сексуально активных знаков зодиака. С ними вам точно будет комфортно не только вести задушевные разговоры, а и получать неимоверную дозу нежности в постели. Раки не спешат уехать домой до рассвета и могут смело заставить вас опоздать на работу, уговорив провести в постели еще 30 минут.

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