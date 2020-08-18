Какие знаки зодиака самые завистливые

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Зависть – неприятное чувство, которое пагубно влияет не только на самого человека, но и на его отношения с окружающими. Астрологи утверждают, что звезды оказывают большое влияние на людей и называют три самых завистливых знака зодиака.

Овен

Представители этого знака зодиака часто испытывают скрытую зависть. Поэтому успехи даже самых близких и родных людей, злят их и выводят из себя. Овны из тех, кому становиться легче, если у кого-то хуже, чем у них. Достижения других людей и свои личные неудачи заставляют их ощущать свою беспомощность. Старайтесь не сильно откровенничать с ними о каких-то личных переживаниях – они этого не оценят.

Как перестать завидовать чужим успехам Фото: Pexels

Лев

Представители этого знака зодиака считают себя во всем на порядок выше и лучше других. Они хотят работать в лучшей компании, жить в роскоши и только с шикарной второй половинкой. Поэтому, если кто-то обходит их по какому-то из пунктов, то это вызовет у Львов зависть. Львы уберут вас со своего пути любым способом.

Скорпион

Эти знаки зодиака достаточно завистливы и проявляется это довольно агрессивно. Скорпионы не умеют сдерживать свои эмоции, поэтому часто могут просто обидеть человека или даже по-крупному его подставить. Но стоит отметить, что Скорпионы завидуют только если испытывают большие трудности в жизни.

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Тем временем мы выяснили, каким знакам зодиака не везет в любви.

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