Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какие знаки зодиака самые завистливые

Сегодня, 07:46

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Зависть – неприятное чувство, которое пагубно влияет не только на самого человека, но и на его отношения с окружающими. Астрологи утверждают, что звезды оказывают большое влияние на людей и называют три самых завистливых знака зодиака.

Овен

Представители этого знака зодиака часто испытывают скрытую зависть. Поэтому успехи даже самых близких и родных людей, злят их и выводят из себя. Овны из тех, кому становиться легче, если у кого-то хуже, чем у них. Достижения других людей и свои личные неудачи заставляют их ощущать свою беспомощность. Старайтесь не сильно откровенничать с ними о каких-то личных переживаниях – они этого не оценят.

Как перестать завидовать чужим успехам
Как перестать завидовать чужим успехам
Фото: Pexels

Лев

Представители этого знака зодиака считают себя во всем на порядок выше и лучше других. Они хотят работать в лучшей компании, жить в роскоши и только с шикарной второй половинкой. Поэтому, если кто-то обходит их по какому-то из пунктов, то это вызовет у Львов зависть. Львы уберут вас со своего пути любым способом.

Скорпион

Эти знаки зодиака достаточно завистливы и проявляется это довольно агрессивно. Скорпионы не умеют сдерживать свои эмоции, поэтому часто могут просто обидеть человека или даже по-крупному его подставить. Но стоит отметить, что Скорпионы завидуют только если испытывают большие трудности в жизни.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотре видео:

Тем временем мы выяснили, каким знакам зодиака не везет в любви.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Какие знаки зодиака самые ленивые Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака Каким знакам зодиака не везет в любви Какие знаки зодиака самые сексуально активные
астрология знаки зодиака
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Трагически оборвалась жизнь известной певицы-соперницы Примадонны
Трагически оборвалась жизнь известной певицы-соперницы Примадонны

Популярные статьи

Вчера, 15:10Шоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

Вчера, 14:53Food

Как запечь яблоки с изюмом и медом

Вчера, 13:50Events

Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 12:55Стиль

Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

Вчера, 11:36Fun

Выплывший из Балтийского моря кабан переполошил отдыхающих на пляже: видео

Вчера, 10:27Food

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 10:00Афиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

Вчера, 09:31Fun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Вчера, 08:15Техно

Загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение

Вчера, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 17 августа: Водолея ждет успех, а Рыб – прорыв в профессиональных делах

16 августаFood

Как правильно сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины

16 августаFood

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

16 августаШоу-бизнес

На стиле: Потап и Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева

16 августаПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака

15 августаТехно

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

15 августаFood

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

Новости партнеров

Модель Олена Омович показала свої принади
Модель Олена Омович показала свої принади
Сергей Лазарев удивил поклонников личным признанием
Сергей Лазарев удивил поклонников личным признанием
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Звезды, которые закрутили роман с двойниками своих бывших
Звезды, которые закрутили роман с двойниками своих бывших
Сериал "Сваты" покидает актриса Инна Королева
Сериал "Сваты" покидает актриса Инна Королева
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью
Волочкова показала, как веселится с Джигурдой у себя дома
Волочкова показала, как веселится с Джигурдой у себя дома

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять