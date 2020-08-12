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Какие знаки зодиака самые злопамятные

Сегодня, 07:50

Астрологи рассказали, как звезды влияют на характер людей

У всех людей есть свои запретные темы, затронув которые они могут сильно переживать или помнить это очень долго. Во втором варианте, люди, как правило, еще и любят припоминать своему "обидчику" эти самые слова. Астрологи назвали три знака зодиака, которые считаются самыми злопамятными.

Скорпион

Представители этого знака зодиака занимают первое место в рейтинге самых злопамятных. Они постоянно думают о мести для тех, кто их когда-то унизил или обидел. Они очень тяжело прощают, поэтому им проще ненавидеть своих обидчиков. Скорпионы очень страстные натуры, поэтому тем, кто захочет их обидеть, важно хорошенько подумать, ведь негативные эмоции они скрывать не умеют.

Какие знаки зодиака самые злопамятные
Какие знаки зодиака самые злопамятные
Фото: pexels

Телец

Второе место в рейтинге самых злопамятных знаков зодиака досталось Тельцам, у которых очень хорошая память. Они не будут пытаться мстить всем своим обидчикам, но запомнят все в самых мельчайших деталях. А тем, кто рискнул обидеть Тельца, точно не стоит рассчитывать на прощение.

Козероги

Замыкает тройку самых злопамятных знаков зодиака Козерог, который очень выборочно относиться к обидчикам и их словам и поступкам. Если обидные слова были связаны с работой или личными качествами представителей этого знака зодиака, то прощения не ждите. Ко всем остальным темам они более лояльны.

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Источник: Сегодня
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