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Какие знаки зодиака сложнее всего удержать в длительных отношениях

Сегодня, 07:48

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Любовь, страсть, пылкость, нежность – все это свойственно каждому человеку в отношениях. Вот только кто-то может сохранить эти чувства на протяжении долгого периода жизни, а другие – нет. Астрологи назвали три знака зодиака, которым сложнее всего удержаться в длительных отношениях.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Представители этого знака зодиака очень быстро теряют голову от любви и могут очень поспешно создать союз с объектом своей страсти. Но совсем скоро их чувства притупляются и они начинают жалеть о своем решении, пытаясь покинуть эти отношения. Здесь они не рубят с плеча и пытаются еще разжечь огонь страсти, поэтому такой период неопределенности может длиться месяцами, что придется не по душе второй половине Овна.

Какие знаки зодиака сложнее всего удержать в длительных отношениях
Какие знаки зодиака сложнее всего удержать в длительных отношениях
Фото: Pexels

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

У них проблема с тем, чтобы сохранить верность одному человеку, поэтому их часто начинают терзать сомнения, когда они находятся слишком долго в одних отношениях. Даже когда они находятся в любовном союзе, то нуждаются в определенном личном пространстве и некой свободе. Тут вариантов немного: либо мириться с неверностью Стрельца, либо дать ему это пространство, свободу и стараться доверять.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Это очень свободолюбивый и довольно беспокойный знак зодиака. Для них длительные отношения зачастую становятся непосильной задачей. Больше всего в жизни они ценят разнообразие. Они не гиперактивны в сексуальном плане, но эта сторона отношений для них важна. А вот если у вас получится заинтересовать его интеллектуально, то шансов на построение долгосрочных отношений будет больше.

Как вернуть страсть в отношениях – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, какой знак зодиака самый мудрый.

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Источник: Сегодня
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