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Каким трем знакам сегодня лучше перенести дела на другой день

Астрологический прогноз на сегодня, 30 января 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:15
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: stocksnap.io

Сегодня, 30 января 2020 года, Луна находится в фазе "растущая Луна". Это седьмой лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Овен. В этот день вы подвержены делать импульсивные поступки, поэтому лучше отложить важные дела, для которых нужны точность и продуманность. А если все же получится организовать себя, тогда у вас может получиться очень плодотворный день.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

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Астрологи назвали три знака зодиака, которым сегодня лучше перенести дела на другой день.

Гороскоп на сегодня: Лев

Деловые контракты, новые проекты и серьезные переговоры лучше сегодня не проводить. Отдайте предпочтение творческим занятиям. Там вы сможете реализовать свои идеи, отвлечься от рутины и найти вдохновение на новые свершения.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Излишняя амбициозность может сыграть с вами сегодня злую шутку. Поэтому все ее проявления и свои грандиозные планы лучше перенести на другой день. Постарайтесь сегодня больше наблюдать и анализировать и меньше действовать.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Из-за вашей мечтательности и невозможности сосредоточиться на одном деле, постарайтесь перенести важные дела и сделки на другой день. И не бойтесь просить о помощи, если она вам нужна – это выкроит для вас немного времени.

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Источник: Сегодня
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