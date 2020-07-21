Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Сегодня, 07:04

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Люди часто сравнивают себя или ассоциируют с кем-то. Астрологи же уверяют, что большое влияние на человека оказывают звезды. Согласно общим характеристикам знака, астрологи дали подсказки, на какое животное похож каждый знак зодиака.

Овен – Тигр

Тигр
Тигр
Фото: Raghav Kabra / Unsplash

Представители этого знака зодиака живут сердцем, наслаждаются жизнью и уверенно ею управляют. Овны очень добрые и нежные ко всем, кого любят, но в то же время очень опасны для тех, кто представляет угрозу.

Телец – Волк

Волк
Волк

Этот знак зодиака очень упрямый и живет только на своих условиях. В то же время он сильно привязан к отдельным людям и будет делать все возможное, чтобы защитить их любой ценой. Телец любит быть в социуме, но в душе часто ощущает себя одиноким.

Близнецы – Пантера

Пантера
Пантера
Фото: Flickr

Представители этого знака зодиака очень таинственные и загадочные. Когда люди пытаются понять их и уже считают, что хорошо изучили, как Близнецы сразу же меняют свое обличье и становятся абсолютной противоположностью.

Рак – Собака

Собака
Собака
Фото: pexels

Этот знак отличается своей верностью, преданностью и доверчивостью. И ценят они таких же людей. Если вы будете честны с ними, то они неизменно будут рядом, ведь на Рака можно положиться.

Лев – Павлин

Павлин
Павлин
Фото: stocksnap.io

Представители этого знака зодиака очень независимые и самостоятельные. Они знают, чего хотят, и очень любят себя, поэтому Лев никогда не против, чтобы покрасоваться перед окружающими.

Дева – Орел

Орел
Орел
Фото: Pixabay

Этот знак очень наблюдательный, настороженный и чрезвычайно умный. Это свободные личности, которые выстраивают вокруг себя мир, основанный на порядке и организованности. Девы стремятся покорить самые высокие вершины.

Весы – Панда

Панда
Панда
Фото: Pixabay

Люди этого знака очень добродушные и милые. Весы любят веселиться, они миролюбивы, приятны в общении и вызывают только положительные эмоции. Весы – отличные друзья.

Скорпион – Лев

Львы
Львы
Фото: Pixabay

Представители этого знака зодиака самые скрытные, неординарные и бесстрашные. Они слушают только себя и никогда ничего не придумывают, прямо озвучивая свои мысли и желания.

Стрелец – Кот

Кот
Кот
Фото: Unsplash

Эти люди не такие простые, как могут показаться на первый взгляд. Стрельцы мягкие и общительные, но всегда остаются настороже. Они отлично умеют адаптироваться в любых ситуациях.

Козерог – Лошадь

Лошади
Лошади
Фото: Pixabay

Представители этого знака зодиака – вольные люди, которые любят жить на своих условиях. Кроме того, они воспринимают себя независимыми личностями и делают то, что считают нужным.

Водолей – Медведь

Медведь
Медведь
Фото: Pixabay

Эти люди очень внимательны к близким людям, но не выносят человеческой глупости и невежества. Если кто-то посягнет на его территорию, человек-"медведь" становится опасным.

Рыбы – Лисица

Лисица
Лисица
Фото: Pixabay

Представители этого знака зодиака очень чувствительные, спокойные и тихие люди, которые любят находиться на расстоянии от окружающих. Они живут в своем собственном мире и поступают так, как они сами хотят. Но когда их раздражают, они моментально из ласковых созданий могут превратиться в коварных, хитрых и чрезвычайно проницательных.

Что делать, когда прямо посреди города встретили дикое животное – смотрит видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Прирожденный босс: какие знаки зодиака рождены быть начальниками Гороскоп на неделю 19-25 июля: все знаки зодиака Какие знаки зодиака сложнее всего удержать в длительных отношениях Что больше всего раздражает каждый знак зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

6 болезней, при которых арбуз противопоказан
6 болезней, при которых арбуз противопоказан
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
У Андрея Данилко объявился известный "сын"
У Андрея Данилко объявился известный "сын"
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки

Популярные статьи

Вчера, 18:14Стиль

Красота в простоте: королева Летиция впечатлила небесно-голубым платьем

Вчера, 18:03Fun

Марк Цукерберг переборщил с кремом от загара и стал новым мемом: смешные фото

Вчера, 16:02Шоу-бизнес

Алена Шоптенко показала своего мужа и поздравила его с днем рождения

Вчера, 15:56Психология

Новолуние 20 июля: о чем мечтать каждому знаку зодиака

Вчера, 14:47Техно

Жизнь после смерти: ученые объяснили, что нас ждет

Вчера, 12:30Food

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

Вчера, 12:18Events

Новолуние 20 июля: что нельзя делать и особенности дня

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Славянский Базар-2020: какое место на конкурсе заняла Украина

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Королевская семья не будет поздравлять Меган Маркл с днем рождения – СМИ

Вчера, 09:23Fun

"Это – Европа": украинские патрульные ради утят остановили движение на трассе, видео

Вчера, 08:49PR

Отдых в гармонии с природой: страусиная ферма подарит незабываемые эмоции

19 июляFood

Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд"

19 июляEvents

Поздравления с Днем металлурга: открытки, стихи и пожелания

19 июляFun

19 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

18 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: известно, кто стала партнершей Олега Винника

18 июляАфиша

Военный, гонщик и уголовник: ТОП-5 ролей неугомонного Вина Дизеля

Новости партнеров

Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Назван симптом, предупреждающий о повышенном сахаре в крови
Стакан фарша и кабачки: можно готовить все лето и не надоедает
Стакан фарша и кабачки: можно готовить все лето и не надоедает
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять