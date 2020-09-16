Какой навык для зарабатывания денег самый важный
Важно увидеть, сколько вокруг вас финансовых возможностей и потенциального дохода
Финансовый вопрос волнует многих и постоянно. Одни не могут пробить финансовый потолок, сколько бы ни работали, а деньги – разлетаются. Другие планируют обзавестись подушкой безопасности, накоплениями и даже сделать инвестиции, но все никак не реализуют это. Почему так происходит и чего не хватает для зарабатывания денег, рассказала тайм-менеджер Анна Всехсвятская на своей странице в Instagram.
Взрослые отношения с деньгами – это:⠀
- Генерировать.
- Сохранять.
- Оптимально тратить (а не просто сливать).⠀
- Преумножать.
Здесь важно разорвать тугую связку деньги – привычная работа, переключиться с туннельного видения на обзор 360 градусов и удивиться, сколько вокруг вас финансовых возможностей и потенциального дохода.
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Пример 1
Предположим, у вас есть собака и вы гуляете с ней каждое утро. У вашего соседа тоже есть собака. Если вы хотите немного подзаработать, можете любезно предложить соседу по утрам выгуливать его любимца за небольшую плату. А за стоимость побольше можете даже дрессировать его во время прогулки. Итог: вы без особых трудозатрат, делая то же, что и обычно, получая при этом прибыль и выгоду.⠀
Пример 2
Вы стильно одеваетесь, умеете находить классные вещи в магазинах за 5 минут, превосходно чувствуете, что будет сочетаться между собой. Это умение можно запросто конвертировать в реальные деньги. Почему бы вам не устраивать шоппинг-сопровождения для друзей, знакомых или подписчиков в соцсетях? Ведь для многих шоппинг — это как блуждание по лесу без карты и компаса, ничего не понятно, что и где искать. А вы можете стать для кого-то спасением и вдобавок заработать.
Навык видеть возможности и использовать их можно развить, главное – больше концентрируйтесь на том, что и кто вокруг вас. Вы непременно найдете возможность заработать деньги и улучшить свое финансовое состояние.
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