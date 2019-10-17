Катерина Власюк: Мы очень часто недооцениваем то, что нам дается просто так

"Сегодня" и "Прозорий вибiр" рассказывают впечатляющие истории женщин, которые не сдались в момент, когда судьба готовила испытания

Катерина Власюк Фото: Facebook

Умная, красивая, любящая мать, жена, бизнес-леди, искусная хозяйка, спортивная, творческая... Мы, женщины, успешно совмещаем десятки ролей. Мы – "мультиплеер" со множеством функций. Так требует 21-й век, общество и обстоятельства.

Мы разные, но нас объединяет то, что мы социально активные, сознательные и ответственные за себя, своих детей, свое дело и свое государство. Часто нас бьет жизнь, мы остаемся один на один со своими проблемами. У каждого на это свои причины. Но мы не опускаем руки. Мы сильные, потому что мы можем все!

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице ее основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома рассказывают яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и сознательнее.

История Катерины Власюк, которая пережила тяжелую аварию и вновь живет на полную, несмотря на прогнозы врачей

Катерина Власюк Фото: Facebook

2006-й год. Я молодая успешная женщина. Мне 24 года. Я – управляющий юридического департамента крупного холдинга. У меня все так классно. Жизнь бьет ключом. Я путешествую и все супер в личной жизни. Я запланировала купить себе земельный участок, чтобы строить дом своей мечты.

Но этому не суждено было сложиться. Потому что по дороге в офис, будучи в автомобиле такси, я чувствую сильные тормоза, а потом удар. И отключаюсь. А когда я просыпаюсь, то понимаю, что у меня сильные боли в спине. Возможно, сработал мой инстинкт самосохранения, потому что я поняла, что мне нужно лечь. Я верующий человек и в тот момент почему-то мне захотелось достать икону Святой Божьей Матери. Я молилась, пока не приедет "скорая". Потому что я понимала, что моя жизнь точно изменится.

Меня привезли в больницу. Две недели проходила обследование. Я не вставала. Мне сказали, что единственный вариант, при котором я смогу в дальнейшем встать на ноги и ходить, – это 16-сантиметровая титановая пластина, которую нужно было вставить в спину и завинтить металлическими шурупами. Сейчас я была бы точно, как Терминатор.

Но мне повезло. Я нашла своего врача, который спросил меня, чего я хочу. Я ему сказала, что хочу реализовать в ближайшее время три свои мечты:

встать на ноги;

родить ребенка;

возобновить катание на горных лыжах, потому что с детства катаюсь и это мне приносит драйв.

Врач сказал: "Окей. Но ты должна работать". Следующие шесть месяцев я работала по 10 часов в сутки. Я делала зарядку, принимала процедуры, занималась гимнастикой и массажем. На третий месяц я встала – сначала по минуте, потом по две, затем по пять.

Знаете, мы очень часто недооцениваем то, что нам дается просто так. Те моменты, когда я лежала и мне нельзя было вообще вставать, я поняла, насколько мы не задумываемся, когда просыпаемся утром и просто встаем, куда-то идем. Например, на кухню выпить кофе. Это для нас такая привычная вещь. А есть много людей, которые имеют с этим проблемы...

Мы очень часто недооцениваем то, что нам дается просто так

Прошло шесть месяцев. Я встала на ноги. Через два года родила сына, а через пять лет – возобновила катание на лыжах. Вы себе даже не можете представить, какой кайф я ощутила, когда выехала на гору! И даже не то, что врач мне говорил – "Ты можешь это сделать. Опасность уже миновала", – но я себе внутренне не позволяла сделать этот первый спуск вниз. И когда я поняла, что все проблемы в нашей голове, что только стоит мне было допустить, что со мной ничего не произойдет, – и все.

Все проблемы в нашей голове

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Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

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