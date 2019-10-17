Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Катерина Власюк: Мы очень часто недооцениваем то, что нам дается просто так

"Сегодня" и "Прозорий вибiр" рассказывают впечатляющие истории женщин, которые не сдались в момент, когда судьба готовила испытания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
Катерина Власюк
Катерина Власюк
Фото: Facebook

Умная, красивая, любящая мать, жена, бизнес-леди, искусная хозяйка, спортивная, творческая... Мы, женщины, успешно совмещаем десятки ролей. Мы – "мультиплеер" со множеством функций. Так требует 21-й век, общество и обстоятельства.

Мы разные, но нас объединяет то, что мы социально активные, сознательные и ответственные за себя, своих детей, свое дело и свое государство. Часто нас бьет жизнь, мы остаемся один на один со своими проблемами. У каждого на это свои причины. Но мы не опускаем руки. Мы сильные, потому что мы можем все!

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице ее основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома рассказывают яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и сознательнее.

История Катерины Власюк, которая пережила тяжелую аварию и вновь живет на полную, несмотря на прогнозы врачей

Катерина Власюк
Катерина Власюк
Фото: Facebook

2006-й год. Я молодая успешная женщина. Мне 24 года. Я – управляющий юридического департамента крупного холдинга. У меня все так классно. Жизнь бьет ключом. Я путешествую и все супер в личной жизни. Я запланировала купить себе земельный участок, чтобы строить дом своей мечты.

Но этому не суждено было сложиться. Потому что по дороге в офис, будучи в автомобиле такси, я чувствую сильные тормоза, а потом удар. И отключаюсь. А когда я просыпаюсь, то понимаю, что у меня сильные боли в спине. Возможно, сработал мой инстинкт самосохранения, потому что я поняла, что мне нужно лечь. Я верующий человек и в тот момент почему-то мне захотелось достать икону Святой Божьей Матери. Я молилась, пока не приедет "скорая". Потому что я понимала, что моя жизнь точно изменится.

Читайте также:
Татьяна Михайленко: Жизнь после 60 – это вызов!

Меня привезли в больницу. Две недели проходила обследование. Я не вставала. Мне сказали, что единственный вариант, при котором я смогу в дальнейшем встать на ноги и ходить, – это 16-сантиметровая титановая пластина, которую нужно было вставить в спину и завинтить металлическими шурупами. Сейчас я была бы точно, как Терминатор.

Но мне повезло. Я нашла своего врача, который спросил меня, чего я хочу. Я ему сказала, что хочу реализовать в ближайшее время три свои мечты:

  • встать на ноги;
  • родить ребенка;
  • возобновить катание на горных лыжах, потому что с детства катаюсь и это мне приносит драйв.

Врач сказал: "Окей. Но ты должна работать". Следующие шесть месяцев я работала по 10 часов в сутки. Я делала зарядку, принимала процедуры, занималась гимнастикой и массажем. На третий месяц я встала – сначала по минуте, потом по две, затем по пять.

Знаете, мы очень часто недооцениваем то, что нам дается просто так. Те моменты, когда я лежала и мне нельзя было вообще вставать, я поняла, насколько мы не задумываемся, когда просыпаемся утром и просто встаем, куда-то идем. Например, на кухню выпить кофе. Это для нас такая привычная вещь. А есть много людей, которые имеют с этим проблемы...

Мы очень часто недооцениваем то, что нам дается просто так

Прошло шесть месяцев. Я встала на ноги. Через два года родила сына, а через пять лет – возобновила катание на лыжах. Вы себе даже не можете представить, какой кайф я ощутила, когда выехала на гору! И даже не то, что врач мне говорил – "Ты можешь это сделать. Опасность уже миновала", – но я себе внутренне не позволяла сделать этот первый спуск вниз. И когда я поняла, что все проблемы в нашей голове, что только стоит мне было допустить, что со мной ничего не произойдет, – и все.

Все проблемы в нашей голове

А у вас были истории, которые изменили жизнь?

Расскажи свою историю на страницах в соцсетях Facebook и Instagram, обязательно поставив хештег #свiдома, и получи шанс увидеть свою историю на сайте "Сегодня" вместе с красивой фотосессией!

  • Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Лариса Дюбина: Никогда не поздно начинать Людмила Кириченко: "Уже, наверное, не вернусь домой в Северодонецк" Татьяна Доронина: "У каждого свой путь воина"
женщина осознанность свідома
Реклама

Новости партнеров

"Пальчики оближешь": печенье с грецкими орехами
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную "тайну" знака

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Сегодня, 09:28Fun

Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

Вчера, 14:37Fun

Фотосессию Ким Чен Ына высмеяли в сети: появились фото

Вчера, 12:34Шоу-бизнес

Определены 10 самых красивых женщин в мире

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

Вчера, 09:55Техно

Microsoft ввела жесткий запрет в Windows 10

15 октябряПсихология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

15 октябряFun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

15 октябряТехно

Android получил возможность запускать любую игру с компьютера

15 октябряТехно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

15 октябряFun

15 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 октябряПсихология

Гороскоп на 15 октября: все знаки зодиака

15 октябряFun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряFun

Шафера и подругу невесты случайно поженили на свадьбе

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

Новости партнеров

Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Максим Фадеев «выключил» звезду Наргиз Закировой  
Максим Фадеев «выключил» звезду Наргиз Закировой  
Японцы создали роботизированный хвост для пожилых людей
Японцы создали роботизированный хвост для пожилых людей
Обязательно ли маникюр должен быть таким же, как и педикюр?
Обязательно ли маникюр должен быть таким же, как и педикюр?
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
5 ошибок девушек и мужчин на первом свидании
5 ошибок девушек и мужчин на первом свидании