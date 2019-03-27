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Катя Сильченко: "Не стоит пренебрегать советами психолога, когда тебе плохо"

Каждую среду мы будем рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Катя Сильченко: "Я – оптимист Мюнхгаузен, который сам себя вытаскивает из бед" Фото: Yuna Frame

Украинский дизайнер Катя Сильченко – хрупкая внешне и сильная духом. Влюбленная женщина в своего мужчину, стильная мама, воспитывает любимую доченьку – бусинку Сати (так она нежно её называет). Одновременно успешно развивает свой бизнес – бренд дизайнерской одежды The Coat. Катя имеет многолетний опыт в большом спорте – соревнования, чемпионаты в бальных танцах, которые принесли ей не только награды, но и умение не сдаваться, и идти вперед к своей цели, четко слушая свои желания и мечты.

Катя Сильченко рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия ". Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

- Спасибо, что Вы согласились принять участие в проекте "Не молчи: депрессия". Поделитесь, где Вы столкнулись с этой темой?

- С тех пор как у меня появился ребенок, возникло ощущение, что я не могу расслабится. Это, с одной стороны, хорошо, потому что больше нет суицидальных мыслей, которые проскакивали в юности, когда жизнь или смерть на волоске. Но я понимала, что это не было серьезно. Я все равно не чувствовала той грани, что я к этому подойду. Это были более такие страдания, чтобы сочинить стих или покрасить волосы в красный цвет. Но это не глубокая депрессия.

А вот с глубокой депрессией я столкнулась в другой ситуации. У девушки, с которой сидели за одной партой в университете, была депрессия. Мы учились на факультете психологии. Я видела, что её состояние довольно сложное, но думала, что и у меня тоже так бывает: не хочется утром ехать в минус 15 градусов в метро на занятия, потому что все серое и хмурое или поссорились с кем-то из близких. Но у нее были такие факторы, которые привели к тому, что в один из понедельников, она не вышла на работу, а в группе сказали, что она спрыгнула с 12 этажа. Для меня это стало шоком. Мы же учились на психологов! И были такими дураками, что не могли заметить такое сложное состояние нашей одногруппницы. Следующие 2-3 месяца мы были внимательны друг к другу, наблюдали, кто и как чувствует себя сейчас.

Когда происходит беда, люди становятся осторожнее. Это как ужасная ситуация в Харькове, когда девушка сбила людей, что стояли на тротуаре. Я харьковчанка, и мне рассказывали, что теперь водители стали более осторожны, потому что это был действительно ужасный урок для всех.

- Стали эмоционально осторожнее?

- Да, на нас действуют такие события. Мы становимся более аккуратными друг к другу. Но у меня самой никогда не было глубокой депрессии. Я – оптимист Мюнхаузен, который сам себя вытаскивает из бед. Когда мне очень плохо, я начинаю много мечтать. Говорю себе, что так – лишь сегодня, и вся эта серость пройдет, будет солнце и красивые платья, которые я пошью. Будет новая коллекция, прекрасные путешествия, романтика и шампанское.

- Надолго ли Вам хватает положительных настроев?

- Такими мыслями я себя лечу. Так было издавна: я всегда ждала соревнований или выступлений. Пыталась самостоятельно наполнить свою жизнь событиями, ради которых можно переждать "сегодняшнее не очень", потому что есть цель.

С появлением ребенка я должна была стать супервумен. Пока Сати не вырастет, я не могу быть слабой женщиной. Это классно, но это давит. Я вообще не расслабляюсь. Даже ночью. У меня, как у всех, бывают сложные периоды. Жизнь в Инстаграм слишком радужная. Ты смотришь на людей и там они красивые. Также и я, не выставляю фото, где расстроена. Максимум – могу сказать, когда мне очень плохо.

Когда становится трудно и меня накрывает, я собираюсь и еду куда-либо. Или черпаю вдохновение из проектов. Смотрю на результат, на то, что полезного я сделала, и смотрю на то, какой был "фидбэк": как было много работы, но я настолько вдохновленно выгляжу на этих фото, что это меня снова вдохновляет. Или, например, недавно я на 2,5 дня уехала в Египет. После серости и мрака я проснулась, а через шторы пробивались солнечные лучи. Подошла к окну, раздвинула шторы и посмотрела на море. Жизнь налаживалась.

- Ваша рекомендация для сохранения психологического здоровья – изменение привычной обстановки?

- Да, смена обстановки и приключения, которые можно сделать самостоятельно. Например, я сама наполняю свою жизнь: событиями, эмоциями, вечеринками, ужинами, походами в кино и своего мужчину привлекаю. Мои депрессии сейчас более связаны с переутомлением.

Катя Сильченко: Моя жизнь – эмоциональный фейерверк, потому что я сама себе все это делаю Фото: Yuna Frame

- Ваше образование психолога как-то помогает Вам по жизни?

- Скорее помогает другое. Я сейчас начала увлекаться Human Design. По этой системе знаний я – рефлектор, которых в мире меньше 1%. Это люди, которые очень сильно отражают тех, с которыми общаются, они считывают информацию. Психология научила меня подбирать ключики к разным людям. Но я думаю, что мой стакан наполовину полон, чем наполовину пуст. Я бы была глубоко несчастным человеком, если бы я жила ожиданиями. Например, есть женщины, которые ждут от своего мужчины эмоций – отвези меня, не расслабляйся, действуй. И поэтому разочаровываются. Моя жизнь – эмоциональный фейерверк только потому, что я сама себе все это делаю.

- У Вас есть ребенок – замечательная девочка Сати. А была ли у Вас послеродовая депрессия?

- Я знаю, что у женщин такое случается. Но я была очень довольна собой во время беременности, была красивой беременной женщиной. Понимала, что для меня шок – рожать самой, поэтому выбрала кесарево сечение. Хотя существуют разные мнения. Некоторые люди приходят в твою жизнь и говорят тебе, как действовать: рожай так, воспитывай так. Но я полагаюсь только на собственный опыт и на собственные ощущения. Никогда не буду подгибаться под людей, которые

меня совсем не знают.

- После родов Вы долго были дома?

- Только 10 дней отпуска. Затем я очень уставала. Не от того, что я несчастлива или одинокая, а от того, что не могла одновременно заниматься коллекцией, работой с клиентами. Но я продолжала в том же ритме. Это мое любимое дело и я была счастлива. Однако продолжалось это 1,5 месяца. Потом я поняла, что достаточно, и убежала в другую страну на отдых на 3 дня.

- Как Вы думаете, если человек чувствует поддержку от близких, депрессия случается реже?

- Конечно. Моя семья на все 100% на моей стороне. Моя мама может сказать: "Да что это за слово ты такое придумала – "депрессия"?". Я говорю близким: "Может, я очень сильная, и не видно, когда мне плохо, но сейчас мне паршиво, поддержите меня, мне это нужно". Я озвучиваю, что мне плохо, а люди пытаются быть со мной осторожными, поддерживать.

- Вы в большей степени скрываете свои негативные эмоции?

- Наверное, да. Я же спортсменка, умница, красавица – все это за мной так закрепилось, что я начала так думать. Чтобы показать негативные эмоции, мне должно быть очень больно. Я держусь до последнего. И прячу это за макияжем, событиями и работой.

- С каждым днем кажется, что Ваша жизнь стает все более насыщенной событиями: Вы успешно развиваетесь как дизайнер одежды, спрос на ваше присутствие на светских вечерах и в медиапроектах растет. Вы часто устаете сейчас?

- Сейчас я очень много работаю, имею различные проекты, поэтому сейчас физически не справляюсь. Часто приходится летать, чтобы решить рабочие вопросы. Меня не хватает. Мне перестала нравиться моя внешность, и при отсутствии полноценного отдыха, я сделала себе инъекции красоты, которые только ухудшили мой вид лица.

Катя Сильченко: "Я бы была глубоко несчастным человеком, если бы я жила ожиданиями" Фото: Yuna Frame

- А когда у Вас была глубокая депрессия? Или состояние, очень похожее на это.

- У женщин это чаще всего связано с личной жизнью, а у мужчин – с работой. Так и у меня. Наибольшую депрессию я почувствовала, когда мы с Камо (Камо Багдасарян – муж Кати Сильченко – ред.) разошлись. Была осень. Мне стало очень одиноко и я впала в депрессию. Месяц я находилась в очень сложном состоянии: была ломка и болело между лопаток. Я не знала, как выйти из этого состояния. Тогда я решила накупить разноцветных тканей, и начала шить свою первую коллекцию пальто. А внутри было настроение: "Если меня не греет любовь, меня согреет пальто". Кстати, эта фраза до сих пор написана на стене при входе в мой шоурум.

- То есть депрессия повлияла на вашу работу?

- Тогда у меня еще не было своего бизнеса. Это мотивировало делать свое дело. Я создала свою первую капсульную коллекцию пальто. С этого все началось. Для меня любимое дело стало таблеткой от депрессии. Я рисковала, это был вызов себе, но это было очень интересно. Потом и в личной жизни все наладилось, и отношения возобновились. Но в тот период ​​у меня был плохой сон, я не хотела есть, очень похудела. Но потом я сказала себе: "Это не про тебя! Сколько это

будет продолжаться. Ты же этого так хотела. Давай действуй". Во время депрессии, я сделала первый шаг к своему делу, которое теперь стало для меня таблеткой от любой депрессии.

- Обращались ли Вы к психологу?

- Психолога у меня нет. Может, благодаря бизнесу и личной жизни, я нашла баланс, чтобы не раздражаться. У меня нет неприятных людей в команде, ребенок не болеет, поэтому поводов для депрессии у меня нет. Главное – не переутомляться на работе. Кроме этого, мне помогают массажи, бани, SPA на выходных. Стараюсь делать себе такие таблетки счастья. Когда чувствую, что я себя не балую, то заезжаю в магазин и покупаю новую пару обуви или записываюсь в

красивый салон. Я чувствую это состояние и сразу начинаю балансировать.

- Что можете посоветовать, как человек, который сам формирует свое счастье тем, кто столкнулся с проблемой депрессии? И, возможно, именно Ваши слова или совет станут тем ожидаемым вспомогательным инструментом на пути к их успеху.

- Если чувствуешь, что тебя накрывает, нужно ставить музыку, которая тебе нравится, надевать одежду, которая тебе подходит, встречаться с теми людьми, которые поднимут тебе настроение. И, конечно, совершенно изучив себя, самостоятельно себе помочь. И этот день, когда чувствуешь подавленное состояние, сделать максимально благоприятным.

Многие из моих друзей сейчас сталкиваются с депрессией. Мне кажется, что как в мире моды не стоит пренебрегать советами стилиста, так же не стоит пренебрегать советами психолога, когда тебе плохо. Если вы не справляетесь сами, я очень советую обращаться к профессионалам.

Беседовала Дарья Троцан

Фото: Yuna Frame

Ретушь: Дарина Лупинская

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