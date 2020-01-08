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Катя Сильченко про материнство: "Не позволяйте никому играть на ваших чувствах, чувстве вины"

Дизайнер рассказала о своем материнстве и о том, как при всех хлопотах не выгорать

Катя Сильченко с дочерью Фото: пресс-служба

Быть счастливой мамой можно, главное – относиться ко всему проще, обязательно находить время на себя и позволять себе делать то, что нравится. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

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Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, экс-продюсер "Орла и решки" и соучредитель сети школ Наташа Шталтовна, начальник отдела креатива и контента ЦУМ Маруся Коваль и писательница Ирина Говоруха.

Сегодня о материнстве рассказала мама девочки и украинский дизайнер Катя Сильченко.

Катя Сильченко с дочкой

Катя, как и когда вы поняли, что хотите ребенка?

Я четко знала, что не хочу ребенка раньше 27-28 лет, потому что понимала, что это рановато для меня. И, может быть, это еще была мамина установка: "Котенок, смотри, не спеши… Наберись опыта, мудрости! У умных родителей умные дети рождаются".

Появление Сати в мои 30 лет – это было очень осознанное и долгожданное желание.

Как ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Я абсолютно уверена, что мама она должна быть как константа – неизменной. Она должна корнями прорастать в землю, а макушкой тянуться в космос. Ребенок должен чувствовать эту силу, потому что мамы-невротички, мамы-инфантилки, такие себе "девчушечки" не могут дать этой уверенности ребенку. Они начинают ходить к психологам, мамы лечат себя и потихоньку помогают выстроить здоровую психику ребенка. Поэтому то, что я слепила, такой Self-made, то что я – руководитель, мой ребенок чувствует эту силу.

Очень приятно, когда кто-то ей сделал комплимент: "Сатиша, ты такая молодец, такая умница, так читаешь хорошо…" А она говорит: "Просто у меня мама умненькая" И это был, конечно, огромный комплимент для меня, потому что иногда мне кажется, что она не слышит меня, как и все дети, или может быть где-то недооценивает, но когда ей задают вопросы по поводу мамы, она очень круто отвечает и я понимаю, что она просто где-то внутри понимает, что ее мама – это ее сила.

Катя Сильченко с дочерью Фото: пресс-служба

Возникает ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Я как-то сказала, что я – "горе-мать", потому что мне кажется, что я не доуделяю внимания, но это лишь "социальная шутка", отшучивание такое. На самом деле я всегда нахожу время, чтобы уделить время своему ребенку. Если я сегодня вечером была на мероприятии, то завтра вечером обязательно побуду с Сатишей, поиграю в ту игру, которую она хочет, и это будет очень качественное и очень честное времяпрепровождение с ней.

Считаете ли вы, что работа – это один из способов восстановления материнских ресурсов? Вы считаете себя счастливой мамой и как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Да, работа, особенно для такой женщины как я, – это мое спасение, потому что мне кажется, если бы я была погружена полностью в материнство, я была бы менее счастливым человеком. Также я думаю, что какая-то сверх опека, вот у меня есть сверх любовь, но опекаю я ее дозировано, потому что я позволяю ей упасть, встать, встряхнуться и пойти дальше.

Я не стараюсь ее полностью во всем перестраховать. Это ее путь, ее жизнь, она уже личность, я это чувствовала буквально с ее первых "агу".

Если у женщины произошло "выгорание" нужно сменить просто-напросто картинку: ребенка отправить к бабушке, взять няню или сказать папе, что сегодня я оставляю ребенка с тобой, или позвать маму отца... И сказать, что мама едет на выходные в Карпаты, или погулять во Львове, или мама с подругами придумала себе йога-дни.

Дизайнер Катя Сильченко с дочкой Фото: пресс-служба

Позвольте мне это, или мама сейчас сойдет с ума, маме это нужно! И не позволять никому играть на ваших чувствах, чувстве вины, обесценивании каком-то, нужно быть сильнее и выше всего! И потом, когда женщина в семье так ставит себя, ее в итоге больше уважают и ценят.

Я вспоминаю тот момент, когда муж подшучивал над тем, что я не умею готовить, прям немножко пытался меня упрекнуть в том, что я не супер-хозяйка, на что я сказала: "Я абсолютно в этом бесталанна, но зато я чувствую много талантов в другом". И когда я реализовалась и раскрылась в своем деле, он сказал: "Да в принципе, если честно, то не так уж это и важно! Что мы с голоду б пропали? Я вкусно готовлю, няни помогают... Поэтому это не настолько важный фактор, чтобы из-за этого ссориться".

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