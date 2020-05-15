"Ключевая инвестиция в детей – знания": Ляшко призвал родителей вкладывать в образование детей

Политик возмущен тем, что в Украине до сих пор нет профильного министра

Политик Олег Ляшко, который скоро станет отцом во второй раз, призвал родителей инвестировать деньги в знания своих детей. По его словам, именно образование является лучшей инвестицией, которая откроет перед ними все возможности. Об этом Ляшко рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Ключевое – это не счет в банке, земельный участок или дом, что можно оставить своим детям. Дом может сгореть, земельный участок может затопить, банк может лопнуть. Главная инвестиция в ребенка – это знания. Вот что я советую всем родителям – не бабки собирайте для своих детей, потому что они их могут в казино прогулять за одну ночь, а инвестируйте в знания, дайте своим детям лучшее образование. Это и инвестиция, которая будет их кормить всю жизнь", – сказал политик.

Онлайн-курсы пользуются популярностью Фото: Reuters

Ляшко возмущен тем, что в Украине до сих пор нет профильного министра, а онлайн образование позволить себе может далеко не каждый.

"Как может страна на что-то претендовать, если нет образовательной политики? Власти проводят онлайн-обучение, а у нас в половине школ в Украине компьютеров нет, а в селах – интернета. Разве ребенок из сельской семьи виновата, что у его родителей нет денег на компьютер, на интернет? Почему власть лишает возможности этих детей получить образование? Это неконституционно! Поэтому когда в стране нет министра культуры, министра образования, это показывает, что этой власти безразлично развитие нации, они не думают о будущем, потому что живут одним днем", – считает Ляшко.

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