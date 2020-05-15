Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Ключевая инвестиция в детей – знания": Ляшко призвал родителей вкладывать в образование детей

Политик возмущен тем, что в Украине до сих пор нет профильного министра

Анна Ковпак
Сегодня, 12:38

Политик Олег Ляшко, который скоро станет отцом во второй раз, призвал родителей инвестировать деньги в знания своих детей. По его словам, именно образование является лучшей инвестицией, которая откроет перед ними все возможности. Об этом Ляшко рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Ключевое – это не счет в банке, земельный участок или дом, что можно оставить своим детям. Дом может сгореть, земельный участок может затопить, банк может лопнуть. Главная инвестиция в ребенка – это знания. Вот что я советую всем родителям – не бабки собирайте для своих детей, потому что они их могут в казино прогулять за одну ночь, а инвестируйте в знания, дайте своим детям лучшее образование. Это и инвестиция, которая будет их кормить всю жизнь", – сказал политик.

Онлайн-курсы пользуются популярностью
Онлайн-курсы пользуются популярностью
Фото: Reuters

Читайте также:
Последствие карантина: учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно

Ляшко возмущен тем, что в Украине до сих пор нет профильного министра, а онлайн образование позволить себе может далеко не каждый.

"Как может страна на что-то претендовать, если нет образовательной политики? Власти проводят онлайн-обучение, а у нас в половине школ в Украине компьютеров нет, а в селах – интернета. Разве ребенок из сельской семьи виновата, что у его родителей нет денег на компьютер, на интернет? Почему власть лишает возможности этих детей получить образование? Это неконституционно! Поэтому когда в стране нет министра культуры, министра образования, это показывает, что этой власти безразлично развитие нации, они не думают о будущем, потому что живут одним днем", – считает Ляшко.

Каким будет обучение после карантина – смотрите видео:

Тем временем психологи пояснили, почему дети начинают врать родителям и как с этим бороться: полезные советы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как найти общий язык с пожилыми родителями: пять основных правил Счастливый отец: видео Илона Маска с новорожденным сыном покорило Сеть Олег Ляшко во второй раз станет отцом: фото
образование дети родители Олег Ляшко
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Travel

Куда поехать на Троицу 2020 в Украине: необычные направления

Сегодня, 10:40Шоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Сегодня, 09:16Travel

5 музеев Киева, обязательных к посещению

Вчера, 16:43Шоу-бизнес

Виталий Козловский впервые раскрыл детали вражды с Игорем Кондратюком: "Я жил в аду"

Вчера, 11:36Шоу-бизнес

Олег Винник заинтриговал кадрами с загадочной блондинкой: премьера клипа

Вчера, 09:06Food

С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

13 маяШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, что его сердце занято: "Красивая и на несколько лет меня младше"

13 маяFun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

13 маяШоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

13 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

13 маяFood

Как правильно варить булгур на плите

13 маяFun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

13 маяАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

13 маяFun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

12 маяFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

12 маяШоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

Новости партнеров

Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
8 хитрых уловок, помогающих увеличить срок годности продуктов
8 хитрых уловок, помогающих увеличить срок годности продуктов
Українська Кардашьян показала, як виглядала до пластики
Українська Кардашьян показала, як виглядала до пластики
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)
Ким Кардашьян без юбки сверкнула грудью на пляже (фото)
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Кошевой из «Квартала 95» ошеломил изменениями во внешности
Кошевой из «Квартала 95» ошеломил изменениями во внешности