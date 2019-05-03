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Когда будут летние каникулы 2019 в Украине

Летние школьные каникулы 2019 в Украине: когда и сколько будут отдыхать ученики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:54
График летних каникул 2019 в школах
График летних каникул 2019 в школах
Фото: Pixabay

Узнайте, когда начинаются летние каникулы 2019 в Украине, и заранее планируйте свой самый долгий, активный, веселый и творческий отдых вместе с детьми, чтобы как следует оздоровиться и набраться сил перед новым учебным годом.

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График летних каникул 2019 в школах Украины

Долгожданные летние каникулы 2019 уже не за горами. Традиционно в конце мая по школам пройдут завершающие мероприятия в уходящем учебном году и прозвенят последние звонки. Обычно праздник последнего звонка проводится в последнюю весеннюю пятницу, но многие школы решили не тянуть до 31 мая и организовать этот праздник 24 числа.

Традиционно первоклассники учатся меньше остальных детей – 33 недели. В большинстве школ Украины обучение для малышей завершается 20-21 мая. Дети постарше, со 2-го по 8-й классы, соответственно учатся на неделю дольше – до 23-24 мая.

Летние   школьные каникулы в Украине: сколько дней отдыхают дети

Министерство образования и науки Украины предоставляет школам самостоятельно решать, когда их учащиеся могут уходить на каникулы, и сколько будут отдыхать. При этом Минобразования определяет только даты начала и окончания учебного года. Главное, чтобы каникулы в течение этого учебного года в общей сложности составляли не менее 30 дней.

Так, обычно осенние и весенние каникулы длятся по неделе, а зимние – две недели. Но в зависимости от условий в школах, карантинов, погоды, региональных особенностей и других факторов, расписание каникул в Украине может отличаться по своей продолжительности и срокам в разных городах страны.

А вот период летних каникул остается неизменным. Учебный год должен завершиться не позднее 31 мая, а у выпускников каникулы стартуют после сдачи всех необходимых экзаменов Государственной итоговой аттестации. Завершаются летние каникулы традиционно праздником знаний 1 сентября, который в 2019 году приходится на воскресенье. Так что в школу дети пойдут в понедельник, 2 сентября.

Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для поступления в школу в Украине.

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