Когда говорить с дочками о менструации и как это правильно сделать: ответ секс-педагога

По словам Юлии Ярмоленко, необходимо обратить внимание на начало полового созревания дочери

Не бойтесь говорить с детьми на серьезные темы. Фото: pixabay

Чаще всего месячные у девочек начинаются в 12-13 лет, но нормальный период для наступления менархе (первой менструации) – от 8 до 16. Поэтому если вы наблюдаете начало полового созревания у дочери, и при этом у нее нет вопросов, оттягивать разговор не стоит – вам придется его инициировать.

Об этом рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко и пояснила, как лучше провести этот щепетильный разговор.

"Ищите инфоповоды: покупка прокладок, реклама средств гигиены, начало месячных у подружек/одноклассниц, передача или фильм, где затрагивается эта тема. Можно спросить: что ты знаешь о месячных? И выслушав, исправить дезинформацию. Старайтесь говорить на языке своего ребенка – кто-то готов к более научной и подробной информации, а кому-то нужны описания в виде метафор", – поясняет Юлия.

Как понять, что половое созревание уже началось?

Развитие груди. Сразу появится небольшая припухлость, а затем сосок и ареола потемнеют. Примерно через 2-2,5 лет у девочки наступит менархе. Молочные железы часто развиваются неравномерно, и вы должны четко прояснить, что здесь не о чем беспокоиться. Вагинальные выделения. Объясните, что если у девочки нет зуда, запаха или раздражения, ей не нужно переживать об инфекции. Желтые или белые пятна на ластовице трусиков – это абсолютно нормально. Они появляются примерно за год до первой менструации. Лобковые волосы. Начинают расти примерно за полгода до менархе. Типично жесткими и курчавыми становятся ближе к 16 годам. Подмышки. Волосы в этой зоне, как правило, появляются уже к концу полового созревания. Чаще всего они не растут до тех пор, пока у девушки не начнутся менструации.

В каких случаях стоит обратиться к гинекологу? Если:

девушке 15 лет, и у нее все еще нет менструаций;

грудь начала развиваться три года назад, но месячных нет;

прошло более двух лет, а цикл все еще нерегулярный (пропускается три и более цикла подряд);

есть сильные спазмы и ПМС мешает повседневным занятиям;

наблюдается очень сильное кровотечение (прокладка или тампон протекают быстрее, чем проходит 2 часа).

"Если у вас не хватает слов, знаний или смелости говорить с дочерью о менструации, позаботьтесь, чтобы у нее был другой способ получить эту информацию", – советует Ярмоленко.

Ранее секс-педагог назвала главный бич современных девушек с 18 до 25 лет. По словам Юлии Ярмоленко, СМИ и порно навязывают нам искаженное понимание тела, половых органов, секса и удовольствия.