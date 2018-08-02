Когда можно соврать в отношениях: пять ситуаций

Отношения – взаимодействие мужчины и женщины, и это взаимодействие должно быть комфортным

Любите друг друга. Фото: pixabay

О том, что отношения необходимо строить на доверии – знают все. Но ведь бывают различные ситуации, в которых можно и не сказать правду, если это пойдет на благо отношений.

Вашему вниманию пять ситуаций, когда ложь может пойти на пользу отношениям:

Вы пытаетесь уйти от разрушающих отношений

Если отношения характеризуются, как деструктивные, то лучше бежать. И делать это, все обставив наилучшим для себя образом. Можно быть лжецом и предателем в глазах угнетающего партнера, зато здоровым и полным сил.

Вы не хотите ворошить прошлое

При этом ваш партнер пытается выведать, любили ли вы кого-то до него. Вы могли испытывать чувства более сильные, чем те, что есть сейчас между вами. Узнав об этом, партнер только расстроится.

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Вы готовите сюрприз?

Тогда это именно тот случай, когда солгать – значит сделать лучше. Истинное удовольствие в ожидании, а момент преподнесения сюрприза будет бесценным, когда вы до последнего будете молчать или же говорить о том, что сюрприза вовсе нет.

Вы желаете поднять настроение партнеру?

Сделайте неожиданный комплимент. Однако сильно привирать не стоит, ведь ваш человек может ощутить неладное. Пусть это будет слегка приукрашенная правда.

Вы не желаете обсуждать и порочить имена своих общих знакомых

Если вам известно что-то о других, что у вас пытается выведать половинка, однако говорить этого не стоит, просто уйдите от темы. Или скажите, что не знаете ничего о том, что так волнует вашего партнера.

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Отношения – взаимодействие мужчины и женщины, и это взаимодействие должно быть комфортным и полным наслаждения и удовольствия. Если вы ощущаете или понимаете, что "голая" правда ни к месту, то лучше оставить ее для себя, сохранив теплый климат внутри вашего с партнером союза.

Тем временем другой психолог пояснил, где найти и как сохранить любовь. Михаил Лабковский говорит, что вы постоянно привлекаете партнеров со строго определенным набором качеств.