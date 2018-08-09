Когда не стоит заводить детей: совет психолога
По словам Михаила Лабковского, ребенка надо заводить, когда вы так наполнены любовью, что хватит на еще одного человека
Чтобы родить ребенка, важно быть готовым не только физически его родить, но и морально, чтобы его воспитать и любить.
Об этом пишет в Instagram психолог Михаил Лабковский и говорит, когда лучше подождать с рождением ребенка.
Не стоит заводить детей: ⠀
1. Если вы не уверены, что хотите быть родителями (или не уверены, что хотите быть родителями именно сейчас). ⠀
2. Если хотите при помощи ребенка сохранить семью или отношения с партнером. ⠀
3. Чтобы вся родня наконец отстала от вас. ⠀
4. Потому что у всех сверстников уже есть дети. ⠀
5. Потому что как-то скучно и пусто на душе, хочется чем-то наполнить жизнь. Ребенка надо заводить как раз когда вы так наполнены любовью, что хватит на еще одного человека. ⠀
6. Потому что врачи говорят, что это нужно для здоровья. ⠀
7. Чтобы не работать. ⠀
Кроме того, психолог предложил пройти небольшой тест, который поможет определить, готовы ли вы к детям.
Ответьте на вопросы: – Готов/а ли я к кардинальным изменениям в своей жизни?
- Готов/а ли я к тому, чтобы нести ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за жизнь малыша? ⠀
- Готов/а ли я ко всем трудностям и переменам, которые сопутствуют жизни молодых родителей?
"Если вы ответили хотя бы на один вопрос "нет", значит, вам пока что рано задумываться о детях", – комментирует Лабковский.
По его словам, рожать можно в браке и вне брака, в однушке и при полной рабочей загруженности, если вы честно ответили "ДА" на все вопросы выше.
"В противном случае лучше подождать. И знаете, что? Многие сейчас рожают и в 40, пусть это не так просто, как в более молодом возрасте. В любом случае, к рождению детей надо подходить ОСОЗНАННО, а не как к интересному, так сказать, творческому эксперименту", – подытожил психолог.
Ранее он рассказывал, когда правильно рожать детей. По словам Михаила Лабковского, есть популярные причины, которые ведут прямиком к разочарованию.