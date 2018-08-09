Когда не стоит заводить детей: совет психолога

По словам Михаила Лабковского, ребенка надо заводить, когда вы так наполнены любовью, что хватит на еще одного человека

К рождению ребенка нужно готовиться. Фото: pixabay

Чтобы родить ребенка, важно быть готовым не только физически его родить, но и морально, чтобы его воспитать и любить.

Об этом пишет в Instagram психолог Михаил Лабковский и говорит, когда лучше подождать с рождением ребенка.

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Не стоит заводить детей: ⠀

1. Если вы не уверены, что хотите быть родителями (или не уверены, что хотите быть родителями именно сейчас). ⠀

2. Если хотите при помощи ребенка сохранить семью или отношения с партнером. ⠀

3. Чтобы вся родня наконец отстала от вас. ⠀

4. Потому что у всех сверстников уже есть дети. ⠀

5. Потому что как-то скучно и пусто на душе, хочется чем-то наполнить жизнь. Ребенка надо заводить как раз когда вы так наполнены любовью, что хватит на еще одного человека. ⠀

6. Потому что врачи говорят, что это нужно для здоровья. ⠀

7. Чтобы не работать. ⠀

Кроме того, психолог предложил пройти небольшой тест, который поможет определить, готовы ли вы к детям.

Ответьте на вопросы: – Готов/а ли я к кардинальным изменениям в своей жизни?

- Готов/а ли я к тому, чтобы нести ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за жизнь малыша? ⠀

- Готов/а ли я ко всем трудностям и переменам, которые сопутствуют жизни молодых родителей?

"Если вы ответили хотя бы на один вопрос "нет", значит, вам пока что рано задумываться о детях", – комментирует Лабковский.

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По его словам, рожать можно в браке и вне брака, в однушке и при полной рабочей загруженности, если вы честно ответили "ДА" на все вопросы выше.

"В противном случае лучше подождать. И знаете, что? Многие сейчас рожают и в 40, пусть это не так просто, как в более молодом возрасте. В любом случае, к рождению детей надо подходить ОСОЗНАННО, а не как к интересному, так сказать, творческому эксперименту", – подытожил психолог.

Ранее он рассказывал, когда правильно рожать детей. По словам Михаила Лабковского, есть популярные причины, которые ведут прямиком к разочарованию.