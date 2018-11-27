Когда нужно начать заниматься половым воспитанием детей: ответ секс-педагога

Именно мамы и папы ответственны за то, получит их ребенок грамотную информацию о сексе или нет

Не бойтесь обсуждать с детьми важные темы. Фото: pixabay

Половое воспитание начинается с рождения и происходит каждый день. Ребенок смотрит, как мама и папа строят отношения, как находят компромиссы, как отстаивают свои границы, насколько бережно относятся к здоровью, что говорят о насилии, любви, недостатках и достоинствах, умеют радоваться чужим успехам или нет. Таким образом дети перенимают ценности своей семьи. Об этом в Instagram рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

"Сексвоспитание – не разговор о сексе и не ответ на вопрос, откуда берутся дети. Это беседы. Интересные, регулярные, с множеством открытых вопросов ("А как бы ты поступил/поступила в этой ситуации?", "Что тебя пугает/смущает/смешит в этом?", "Как думаешь, почему это считается запретным?"), с подробным обсуждением различных ситуаций. Начиная с 2-3 лет и до 16-18 минимум", – говорит Юлия.

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По ее словам, нет такого понятия, как рано. Потому что если вы считаете, что в 3-6 лет говорить об этом еще не стоит, то в 7-10 лет есть вероятность столкнуться с небольшой сексуальной "катастрофой".

"Именно мамы и папы ответственны за то, получит их ребенок грамотную информацию о сексе или нет. И в каком формате это случится: интересно, деликатно, вовремя или бестолково, неправдиво, с массой мифов", – говорит педагог и добавляет, что здесь самое важное – наличие у вас желания говорить с ребенком на эту тему.

Тем временем ученые выяснили, что женщины испытывают оргазм почти в два раза реже, чем мужчины. Исследователи советуют парам не стесняться обсуждать свои ощущения и сексуальные предпочтения.