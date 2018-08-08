Когда правильно рожать детей: ответ психолога

По словам Михаила Лабковского, есть популярные причины, которые ведут прямиком к разочарованию

Рождение детей - ответственный шаг. Фото: pixabay

Очень многие люди рожают детей потому, что "пора", "так надо", чтобы удержать рядом с собой мужчину, потому что родственники капают на мозг. Еще одна популярная причина: "я чувствую пустоту". Это из серии "давайте заведем щеночка или ребеночка". ⠀

Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский, отвечая этим постом на вопрос, когда лучше рожать детей.

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По его словам, вышеперечисленные причины ведут прямиком к разочарованию: "К постоянной усталости, к нежеланию справляться с родительскими обязанностями, а нередко – и к агрессии по отношению к малышу. А он, между прочим, совершенно не виноват, что пьяный гинеколог что-то там объяснял про "предназначение женщины" или "тикающие часики"", – пишет он.

Лабковский говорит, что рожать ребенка надо только тогда, когда вы ХОТИТЕ ребенка и готовы ДЕЛИТЬСЯ.

"Когда ощущаете такую НАПОЛНЕННОСТЬ внутри, что хочется подарить жизнь и счастье еще одному человеку. Когда есть ПОТРЕБНОСТЬ заботиться, защищать, воспитывать, заниматься с ним, уделять малышу много времени. Когда есть желание и готовность к тому, что ваша жизнь ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИТСЯ", – отмечает он.

Также Михаил приводит вопросы, ответив на которые, вы поймете, что вам надо.

"Вы готовы к бессонным ночам? К кардинальным изменениям в образе жизни? Даже к тому, что придется отказаться ради ребенка от ряда привычных для вас вещей? Если ответили себе "да" – это нормальная, адекватная мотивация", – подытожил Лабковский.

Ранее психолог назвал две основные причины возникновения агрессии у детей. Михаил Лабковский отметил, что если агрессия появилась внезапно, надо установить причины.