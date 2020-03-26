Почему в 2020 году бушует пандемия и когда пойдет на спад: прогноз нумеролога и таролога

Специалисты из США и Британии предполагают, что весь 2020 год пройдет под знаком пандемии

Оставаться дома, даже если за окном весна. Врачи просят относиться к карантину серьезно. Нумерологи и астрологи сделали свои прогнозы и рассказали, насколько затяжной этот вирус и чего стоит ожидать.

Уставшие новостями и карантинными ограничениями, люди ждут точки отсчета, когда снова пойдет транспорт, заработают кафе и возобновит работу метрополитен.

По словам нумеролога Любови Павленко, 2020 год и правда очень сложный с этой точки зрения.

"У 2020 года вибрации четверки, а четверка – это квадрат, рамки, ограничения. Поэтому нас будто бы сразу рассадило по домам, подумать вообще о смысле жизни. Это будет долго, я не могу даже сказать сколько, ну вот именно на примерах физических лиц прям до конца года будет стагнация", – говорит Павленко.

В то же время таролог из Австралии Анжела Перл сделала свой прогноз относительно волн коронавируса. По ее прогнозу, их будет три – последняя только в ноябре. А вот на лето вероятно затишье, рассказала Анжела.

По словам таролога, в июне и июле будет ослабление ситуации, многие подумают, что все это заканчивается или закончилось, потому что Юпитер с Плутоном развернутся в ретроградном движении. Они замедлят свое действие.

А вот мнения врачей разнятся. Если китайские специалисты считают, что все уже прошло, то американцы и британцы предполагают, что весь 2020 год пройдет под знаком пандемии. Ситуация в Украине все еще в стадии развития, и сохранить жизнь можно, просто оставшись дома.

"Я думаю, что вирус нам вредить будет, наверное, не менее года. Наверное, он будет появляться волнами. Очень надеюсь, что эти волны будут с постоянным уменьшением, но повторяю, что это будет зависеть от биологии этого вируса", – рассказал Сергей Комисаренко, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Чаще мойте руки с мылом Фото: Depositphotos

Единственное, в чем единодушны и медики, и медиумы это в советах обязательно соблюдать правила карантина: носить медицинскую маску, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Ранее мы уже писали, когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога.

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