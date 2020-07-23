Коварная Венера: чего ждать в отношениях и работе до конца июля
Это довольно напряженный аспект, который создает иллюзии, измены и эмоциональные трудности
Меркурий уже неделю, как перестал быть ретроградным, а теперь на арену вышла Венера, которая обещает интригующее окончание июля. Какое влияние она окажет на отношения и финансовые дела, рассказала астролог Наталья Анисимова. На своей странице в Instagram она написала, как квадрат Венеры и Нептуна влияет на жизнь людей.
Венера отвечает за финансовые вопросы, отношения, процедуры красоты и модные штучки, говорит Наталья. И когда с ней что-то случается на небе, накладывается своеобразный отпечаток на все, за что она отвечает.
Квадрат Венеры и Нептуна – это довольно напряженный аспект, который создает иллюзии, измены, эмоциональные трудности, идеализацию.
Деловое партнерство сейчас заключать астролог не рекомендует. Потому что оно не особо может быть выгодным, договор может не соблюдаться или содержать невыполнимый бред.
"Трудоустройство сюда не относится, это другие планеты", – отметила Анисимова.
При этом в романтических отношениях может настигнуть этакая влюбленность, очарование, идеализация партнера. Особенно, если знакомство случилось по переписке и партнер находится далеко. Может казаться, что он принц, которого вы ждали всю жизнь.
Астролог советует подождать две недели, потому что принц может стать тыквой, а принцесс может оказаться две.
Тем, кто уже находиться в отношениях, вдруг может показаться весьма очаровательным желание завести роман на стороне. Но астролог предостерегает о неприятных последствиях не только психологического характера, а и в плане здоровья – в этот период повышается риск венерических заболеваний и различных инфекций. Поэтому старайтесь сохранять рассудок.⠀
"Могут неожиданным финалом развернуться любовные ситуации апреля и мая", – подметила астролог.
Венера очень любит тратить деньги на все красивое и дурманящее. Особенно сейчас – в период обострения. Но при этом, она не может сосчитать дебет с кредитом. В результате – вы можете потерять большую сумму денег.
Астролог советует в серьезные финансовые проекты пока лучше не впутываться. А все нужные платежи лучше сделать сразу.
Напряженные аспекты — огромный источник сжатой энергии, который нельзя игнорировать, потому что это порождает неприятности. А если их проработать, то они откроют вам двери к новым возможностям. Есть и приятная новость – уже с начала августа Венера вернется в прежнее состояние и напряжение уйдет.
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