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Коварная Венера: чего ждать в отношениях и работе до конца июля

Сегодня, 16:06

Это довольно напряженный аспект, который создает иллюзии, измены и эмоциональные трудности

Меркурий уже неделю, как перестал быть ретроградным, а теперь на арену вышла Венера, которая обещает интригующее окончание июля. Какое влияние она окажет на отношения и финансовые дела, рассказала астролог Наталья Анисимова. На своей странице в Instagram она написала, как квадрат Венеры и Нептуна влияет на жизнь людей.

Венера отвечает за финансовые вопросы, отношения, процедуры красоты и модные штучки, говорит Наталья. И когда с ней что-то случается на небе, накладывается своеобразный отпечаток на все, за что она отвечает.

Влияние Венеры на отношения и финансы
Влияние Венеры на отношения и финансы
Фото: Wikipedia

Квадрат Венеры и Нептуна – это довольно напряженный аспект, который создает иллюзии, измены, эмоциональные трудности, идеализацию.

Влияние Венеры на отношения⠀

Деловое партнерство сейчас заключать астролог не рекомендует. Потому что оно не особо может быть выгодным, договор может не соблюдаться или содержать невыполнимый бред.

"Трудоустройство сюда не относится, это другие планеты", – отметила Анисимова.

При этом в романтических отношениях может настигнуть этакая влюбленность, очарование, идеализация партнера. Особенно, если знакомство случилось по переписке и партнер находится далеко. Может казаться, что он принц, которого вы ждали всю жизнь.

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Астролог советует подождать две недели, потому что принц может стать тыквой, а принцесс может оказаться две.

Тем, кто уже находиться в отношениях, вдруг может показаться весьма очаровательным желание завести роман на стороне. Но астролог предостерегает о неприятных последствиях не только психологического характера, а и в плане здоровья – в этот период повышается риск венерических заболеваний и различных инфекций. Поэтому старайтесь сохранять рассудок.⠀

"Могут неожиданным финалом развернуться любовные ситуации апреля и мая", – подметила астролог.

Влияние Венеры на финансы

Венера очень любит тратить деньги на все красивое и дурманящее. Особенно сейчас – в период обострения. Но при этом, она не может сосчитать дебет с кредитом. В результате – вы можете потерять большую сумму денег.

Астролог советует в серьезные финансовые проекты пока лучше не впутываться. А все нужные платежи лучше сделать сразу.

Напряженные аспекты — огромный источник сжатой энергии, который нельзя игнорировать, потому что это порождает неприятности. А если их проработать, то они откроют вам двери к новым возможностям. Есть и приятная новость – уже с начала августа Венера вернется в прежнее состояние и напряжение уйдет.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что такое обида и как она влияет на качество жизни: лайфхак от психолога.

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Источник: Сегодня
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