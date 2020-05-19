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Кристина Бобкова: "Самое главное – всегда быть близкими с детьми, уметь их слушать и не запрещать все подряд"

Дизайнер рассказала о своем счастливом материнстве

Быть счастливой мамой реально, если женщина будет находить время на свои хобби, ухаживать за собой и делать то, что приносит удовольствие, не испытывая при этом чувства вины. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, писательница Ирина Говоруха, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, блогер Алина Шаманская, хореограф Алена Шоптенко.

Сегодня про свое материнство рассказала дизайнер и мама двоих дочерей Кристина Бобкова.

Кристина Бобкова с семьей Фото: instagram/kristina_bobkova

Кристина, у вас две дочери и свой бренд одежды. Как получается совмещать материнство и бизнес? Возможно, пользуетесь какими-то методиками тайм-менеджмента?

И дочери, и муж, и бренд, и еще много всего интересного. В своей жизни надо все делать с любовью, не спеша и в кайф. Никаких методик – просто внимание и понимание. Мне очень помогают буддийские медитации – успокаиваешься, ум становится чистым и ясным, вещи видны такими, какими они есть. Принимать решения становится легче.

Вашей старшей дочери Полине 12 лет, а младшей, Варваре, – 10. Какие у вас отношения с детьми-подростками? Как находите общий язык?

Да, дети взрослеют как-то быстро и резко. Самое главное – всегда быть близкими с детьми, уметь их слушать и не запрещать все подряд, с уважением относится к их вкусам, действиям и желаниям, какими бы странными и смешными они вам не казались. Ведь они имеют право на свою жизнь, отличную от вашей.

Но воспитание никто не отменял! Учимся заботится о себе и о других, убираем, готовим, организовываем свое время, но такие безобидные вещи, как побрить полголовы или покрасить волосы в синий/красный или что-то там еще – пожалуйста.

Каких главных правил в воспитании дочек вы придерживаетесь? Используете ли те методы, какими воспитывала вас родители? Или, возможно, советуетесь с психологом, подругами?

В воспитании нужна ваша любовь, и дети ее должны чувствовать.

Главный принцип, по которому меня воспитывала моя мама, я использую и со своими детьми: "У тебя есть своя голова на плечах".

Ребенок/подросток/взрослый получает в жизни много противоречивой информации от родителей и друзей, в интернете, книгах, на улице, в путешествиях, музеях и на выставках. Но принимает решения и живет-то он сам! И именно способность переваривать все это, решать что хорошо или плохо, и где его место или путь и дает ему возможность этой уникальной его жизни. Поэтому ребенок должен думать и действовать самостоятельно как можно раньше – этому вы и должны научить.

Кристина Бобкова с мужем и дочерьми Фото: instagram/kristina_bobkova

Дочери интересуются тем, что вы делаете? Не просят сшить для них какую-то одежду или научить их рисовать, кроить, шить?

И Полина, и Варя рисуют, как мой папа (его гены), и ходят заниматься в студию к художнику Александру Кудрявченко. Варя попросила научить шить и даже вяжет шарфики, а Полина чувствует моду на 100%, ведет Instagram, собирая looks и расписывает футболки. Но если эти желания пропадут, я не расстроюсь – пусть занимаются тем, что принесет удовольствие.

Мои родители были далеки от мира моды, да и профессия дизайнера была очень странной тогда. Но они поддержали меня в моем выборе, за что я очень благодарна им по сей день.

Наверняка, у вас, как у каждой мамы, бывают дни, когда вы чувствуете себя опустошенной, измотанной и лишенной энергии. Какие методы или способы восстановления сил вы используете?

Это, конечно же, медитации. Еще расслабляет теплая ванна и тишина.

Как справляетесь с детьми во время карантина, находясь 24/7 в четырех стенах? Как находите время для себя?

Дети учатся в лицее "Поділ" – нагрузка такая, что с 9:00 онлайн и голову они поднимают ближе к 17:00. Я тоже очень занята – работы горы, постоянно телефон, инет, zoom. Выезжала на работу координировать наши благотворительные проекты (маски – пенсионерам и защитные костюмы медикам).

Кристина Бобкова с мужем и дочками Фото: instagram/kristina_bobkova

Муж – военный, у него не было ни одного дня карантина. Так что сериалы – не про нас. Выходные и вечера – настольные игры, поездки в лес, семейная кулинария, книги. Кстати, купили теннисный стол на дачу – советую.

Сейчас популярна и востребована тема счастья. Вы считаете себя счастливой мамой? Как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорания"?

Очень странно звучит – "востребована тема счастья". Покажите мне хоть одного человека, который не любит испытывать счастливые минуты? Но для каждого они разные. И суть счастья заключается в том, чтобы понимать, что твоя жизнь не зря: есть любимая семья, дело жизни, от которого кайфуешь, и люди рядом крутые, и ты всегда открыт новому – созерцать и впитывать. А счастье мамы – принимать и любить детей такими, какими они есть.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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