Критическое мышление: как выжить в мире, полном суеверий и псевдонаук

Прежде чем вы приступите к чтению этого текста, забудьте, что было в двух предыдущих. Забыли? Отлично, тогда есть смысл напомнить. Первый "Не хочу верить" рассказывал о теориях заговора и конспирологическом мышлении, которое может превратить здравомыслящего человека в параноика, пугающегося рептилоидов. "Не хочу верить — 2" предупреждал об опасностях псевдонаук (вроде гомеопатии или астрологии) и паранормальных явлений. На самом же деле оба предыдущих материала были об одном и том же: о желании человека победить когнитивный диссонанс и найти смысл там, где господствует хаос. Третья и завершающая часть условного цикла "Критическое мышление" расскажет, как с этим всем жить. Вот вам спойлер: так же, как и раньше, только немного проще. Суеверия (в широком смысле) присущи всем, главное — не запус­кать их.

Моисей на велосипеде

Насколько хорошо вы помните, как устроен велосипед? По шкале от одного до десяти. Десять? Тогда попробуйте нарисовать его, самый простой, без переключения скоростей — два колеса, руль, педали, рама, цепь. Получилось? Вы уверены? Во время эксперимента, который провела Ребекка Лоусон, самоуверенность подвела многих. Некоторые соединяли рамой переднее и заднее колесо. Другие располагали между ними цепь. Третьи вставляли педали в одно из колес. Такой велосипед вряд ли смог бы поехать, верно?

Это называется "метакогнитивные процессы" — попытка оценить свое собственное мы­­шление и состояние. Вроде "я легко отвлекаюсь". Или "мне тяжело даются логические загадки". Как сказал психолог Роб Бразертон, подобные выводы — как попытка укусить себя за локоть. Поверхностные знания заставляют говорить "я понимаю устройство велосипеда", вам кажется, что вы его понимаете — садитесь верхом, крутите педали, едете вперед. Но как расположены педали, как поставить цепь, какого размера должны быть звездочки?

Психолог Дэвид Даннинг достаточно резко объяснил: "Невежественный мозг нельзя сравнить с чистым и пустым сосудом". Мышление засоряется различной информацией. Опытом, теориями, фактами, интуитивными догадками, стратегиями, алгоритмами, правилами. А мозг очень любит устранять "слепые пятна" в познании различным мусором.

Большое количество людей, которых метакогнитивные процессы завели в дебри конспирологии и лженауки, формируют то, что социолог Колин Кэмпбелл назвал "культовой средой": "нетрадиционная наука, чужеродные и еретические религиозные течения, нетрадиционная медицина ‹…› мир оккультизма и магии, спиритизма и сверхъестественного, мистицизма и движение "Новое мышление", внеземного разума и исчезнувших цивилизаций, исцеления верой и естественного немедикаментозного лечения". Плюс астрология, парапсихология, пересмотр истории, креационизм, концы света и волшебные диеты. У всего этого есть общая черта: элита их не признает, они противоречат традиционным взглядам и не соответствуют общепринятым представлением.

Возникновение культовой среды логично: мы живем в сложном и специализированном мире, даже для чтения этикеток требуется докторская степень по химии. Мозг плавится от непонятного и неизвестного и орет "Соберите этот пазл!!!". И мы собираем, основываясь на совпадениях и результатах поиска в Google. Сколько животных каждого вида взял на ковчег Моисей? Два? Не смешите Ноя.

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Заговор живет чуть больше 3 лет

Физик Дэвид Граймс из Оксфорда вывел математическую формулу раскрытия заговоров. Она учитывает три фактора: количество заговорщиков, прошедшее с момента организации сговора время и заложенная вероятность неудачи. Граймс смешал распределение Пуассона (вероятность конкретного события в определенный временной промежуток) с математической дедукцией, но этого было маловато. Не хватало реальных примеров. Поэтому ученый исследовал три крупных заговора: программу АНБ США PRISM (слежка за гражданами, 36 тысяч человек, шесть лет работы, раскрыта Эдвардом Сноуденом); алабамский эксперимент по изучению сифилиса (афроаме

риканцев попросту не лечили, 6700 человек, 65 лет, раскрыт доктором Питером Бакстаном); ошибочная криминологическая экспертиза ФБР (сажали и казнили невиновных, 500 человек, шесть лет, раскрыт доктором Фредериком Уайтхерстом).

Ученый применил формулу к четырем знаменитым конспирологическим теориям и поставил практически идеальные условия: участники заговора не болтают, против них в настоящее время не ведутся внешние расследования. И выяснил, что инсценировка высадки на Луне могла оставаться тайной всего 3,7 года. Жульничество с глобальным потеплением протянуло бы от 3,7 до 26,8

года. Вызывающую аутизм вакцину могли скрывать в тайне от 3,2 до 24,8 года. По меткому выражению самого Граймса, заговоры в научной среде невероятны: ученые бы передрались как коты, если бы им довелось что-то скрывать. В целом же, изначально вероятность провала равна 4 из миллиона, что достаточно много. Но с каждым новым человеком она стремительно растет, как растет количество связанных с тайной социальных связей. Люди любят поговорить, хотя бы с родными и близкими.

Если вы не верите британским ученым, попробуйте провести эксперимент: организовать сюрприз кому-то из друзей на день рождения. И убедитесь, что даже десяток верных товарищей способны сдать вас с потрохами. Что уж говорить о несчастном уборщике, которому пришлось мыть съемочную площадку, на которой Кубрик снимал лунную высадку.

Гид странника по ложным истинам

Итак, еще раз: каждый из нас подвержен ложным суждениям, потому может быть конспирологом и верить в существование призраков. Поэтому первый шаг на пути к избавлению от подобных маний — искоренение невежества. Сентенция "меньше знаешь — крепче спишь" крайне плохо работает в современных условиях. Больше подойдет вариант с "больше знаешь — крепче спишь". Конечно, при соблюдении нескольких важных условий.

Первое условие задал британский фантаст Дуглас Адамс. "Без паники!" — такая надпись была на обложке "Путеводителя по Галактике для автостопщиков". Этот совет спас как потерявшихся в космосе землян, так и, в итоге, целую планету. Подойдет и вам.

Второе условие было эпиграфом к сборнику шуток о законах Мерфи и написал его Роберт Хэнлон. "Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне может объяснить глупостью". Так звучит бритва Хэнлона. К примеру, не кажется ли вам, что "в стране бардак, никто ничего не контролирует" и "президент ведет тайную игру" — это взаимоисключающие понятия? В реальности ситуация ближе к бардаку.

Третье условие связано с Конфуцием. "Не ищите черную кошку в темной комнате, ее там нет". И тут же вдогонку четвертое, от той самой мудрости предков, что так чтится в нетрадиционной медицине: "Не берите дурного в голову".

Теперь, когда вы психологически готовы к познанию, настало время для более практичных правил.

Во-первых, не верьте фейкам. Только ленивый сейчас не ведет семинар о том, как их распознать, потому я ограничусь одним замечанием: не гуляйте по странным сайтам. Научные новости подкреплены ссылками на исследования, их всегда можно проверить и перепроверить. Никто из ученых не заявляет о прилете Нибиру? Значит, она не прилетит. Спите спокойно.

Во-вторых, не стесняйтесь переспрашивать. Умные люди потому и умные, что задают много вопросов по теме, в которой они не разбираются.

В-третьих, не стес­­няйтесь гуг­­лить значение слов, которые не­­по­­нят­­ны. Как ми­­нимум, чтобы из­­бежать ло­­вуш­­ки псевдона­­учного трепа, где "эмо­­циональный син­­хрофазотрон нейрологически дис­­кретен по отношению к искусственной голой сингулярности".

В-четвертых, существует множество настоящих ученых, которые разоблачают псевдонауку. Фонд Джеймса Рэнди лет тридцать безуспешно пытается выплатить круглую сумму экстрасенсу, который увидит рисунок на табличке через стену. Те странные учения, о которых я говорил в трех текстах, не подтверждены ни разу, никем и ни при каких условиях. Единственное, что действительно работает — обаяние мошенников и ваше желание поверить.

Руководство по поиску чудес

В вере в сверхъестественное и заговоры нет ничего плохого. Проблемы начинаются в тот момент, когда игрушка для ума превращается в слепой фанатизм. Тогда вместе с рептилоидами, которых вы рьяно изобличаете, начинают страдать родные и близкие. Однако человечество склонно создавать виртуальные миры. Это прекрасная особенность проявляется в творчестве — кино, книги, картины, игры.

Воображение порождает желание верить в чудеса. Во что стоит верить? Во что хотите. Благодаря 5—10% типичного эффекта плацебо в тех же медицинских испытаниях мы знаем, что внушение (и самовнушение) временами способно помогать людям. Поэтому если вас вдохновляют астропрогнозы — наслаждайтесь. Мало того, если все, кто прочтет эту статью, поверят в свои силы, мы действительно получим некоторое количество людей, которые заживут лучше.

Вопрос не в "что", он скорее в "как". Каждый раз, как в голову попадет идея повестись на дикую для всех остальных ересь, задайтесь основным вопросом, который может показаться весьма легкомысленным, на деле являясь программным. И что с этого? Вы научитесь летать? Изменятся законы физики? Можно будет не работать? Как это влияет лично на вас? На всякий случай уточню, что лечение воспаления легких гомеопатией на вас точно повлияет.

Ну и, наконец, вам действительно нравится нервничать по каждому поводу? Переживать, седеть, терять волосы? Прятаться от людей, подозревать их? Если всемирный заговор и существует, он направлен на сохранение планеты и лично вас. Потому что кем править масонам? У кого будут брать деньги глобальные корпорации? Кто будет работать над постройкой храмов рептилоидов? Да и скучновато как-то жить на пустой планете, населенной одними роботами. Спросите вон у марсиан.

Искать чудеса можно и в мире науки. Квантовая телепортация. Искусственный интеллект. Лечение болезней. Самый простой атом водорода на микроуровне выглядит, как чистая магия. И устроен примерно так же. Ежедневно вы видите огромный водородный реактор (Солнце), от которого на скорости в 299 792 458 м/с летят фотоны, выбивающие электроны из атомов, с которыми сталкиваются, порождая цвет. Утконосы! Полет колибри! Песни китов! Все это — истинные чудеса. Они находятся на расстоянии вытянутой руки и ждут, пока пришельцы из другого изменения наконец покинут вашу голову, дав насладиться реальной жизнью.