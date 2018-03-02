Кривое зеркало: хирург раскрыл секрет, как селфи влияет на желание сделать нос меньше

Люди все чаще просят пластических хирургов уменьшить им нос, и виной всему селфи. Врачи предупреждают: не следует по селфи судить о своем внешнем виде, ведь на сделанных с близкого ракурса фото увеличивается нос и искажаются черты лица.

Все больше людей решаются на дорогостоящую ринопластику (коррекцию формы носа) только ради того, чтобы лучше выглядеть на селфи, рассказал пластических хирург и преподаватель Ратгерского университета в Нью-Джерси Борис Пасховер. Опрос 2017 года, проведенный Американской академией пластической и реконструктивной хирургии, показал, что 55 процентов пластических хирургов в США сталкивались с пациентами, которые хотели пойти на операцию, чтобы "лучше получаться на селфи".

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Озаботившись проблемой, Пасховер и его коллеги решили выяснить: что именно побуждает любителей селфи ложиться под нож. В своем исследовании они рассчитали то, как дистанция между лицом человека и объективом камеры влияет на искажение черт лица.

"Я всегда предупреждаю: "Ваш нос не выглядит большим. Это искажение, возникающее, когда камера расположена слишком близко к лицу", – говорит Пасховер.

Согласно пресс-релизу исследования, они обнаружили, что если расстояние от объектива до лица не превышает 30 см, то на снимках нос выглядит почти на 30 процентов крупнее, чем остальное части лица. Чтобы продемонстрировать это открытие нагляднее, исследователи предлагают взглянуть на две фотографии: левый снимок был сделан с расстояния 30 см, правый — с полутора метров.

Причина этого эффекта кроется в перспективе. Простой пример: находящееся в пяти метрах дерево выглядит выше, чем деревья такой же высоты в 30 метрах. То же самое происходит и с носом, который на селфи почти всегда расположен ближе к камере, чем остальное лицо.

Если вы часто делаете снимки с близкого расстояния, то то, как вы рискуете исказить собственное восприятие. Важно понять, что типичный ракурс селфи изменяет ваш внешний вид.

Людей, которых побуждает на хирургическое вмешательство их внешний вид на селфи, становится только больше: если в 2016 году только 13 процентов хирургов сталкивались с такими пациентами, то в 2017 о таких случаях сообщили уже больше половины пластических хирургов в США. И после новостей о том, что некоторые селфизавимимые выкладывают в инстаграм по 200 снимков в день, это не кажется таким уж удивительным.

"Молодые люди постоянно делают селфи, чтобы опубликовать из в соцсетях, и полагают, что эти изображения достоверно передают их внешний вид, что не может не сказываться на их эмоциональном состоянии. Я хочу, чтобы все осознавали: когда вы делаете селфи, вы заглядываете в переносное кривое зеркало", – говорит хирург.

Ранее психологи предложили считать психически больными тех, кто делает от шесть селфи в день.

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