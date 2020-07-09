Кризис самоидентификации: как понять, кто ты на самом деле

Главное – отбросить предрассудки и действовать в своих интересах

Кризис самоидентификации с вопросами кто мы, чего стоим, испытываем ли счастье от жизни, зачем делаем, что делаем, свойственен всем людям, независимо от возраста. Искать себя нормально и в 15, и в 30, и в 60. Толчком к этому могут быть какие-то события, изменения в личной жизни, на работе или затяжное отсутствие таких. Ваше окружение, привычки, одежда, способ жизни и манера говорить – это не обязательно вы.

Как же найти себя, знает психолог Наталия Ломоносова. В Facebook она дала пять советов, как идентифицировать себя и ответить на все важные вопросы.

Психологическая практика предполагает несколько упражнений. Главное – отбросить предрассудки и действовать в своих интересах, заверяет психолог.

Что такое кризис самоидентификации Фото: pexels

Пять упражнений для самоидентификации:

1. Пробудите в себе заинтересованность

Чем вы увлекались в детства? Танцы? Музыка? Рисование? Что отвергли как занятие недостойное вас и не приносящие достатка? Попробуйте вновь себя в этом.

2. Проанализируйте свое окружение

Если оно не оказывает поддержку, не проявляет понимание и заботу, правильными ли людьми вы себя окружили? Те, кто рядом, имеют огромное влияние на нас.

3. Ищите закономерность среди увлечений

Выпишите на бумаге 15 вещей, которые вам нравится делать – спорт, выпечка, уборка, макияж. Внимательно посмотрите на список – возможно, в нем есть сферы, которые преобладают? Или его можно разделить на группы?

4. Опишите на бумаге ваш идеальный день

С момента пробуждения, по часам. Во что вы одеты, какая прическа, макияж. Чем завтракаете, куда идете. Обед. С кем встречаетесь. Где проведете вечер. А потом взгляните внимательно, что мешает вам так его провести? Что вам действительно нужно из этого, а без чего смело обойдетесь.

5. Практика трех жизней (можно и десяти)

Представьте, кем вы станете в каждой из них? Может, учителем, как мечтали в детстве? Или айтишником, как ваши знакомые? Затем – женой успешного человека и посвятите себя семье и детям? Как проживете эти жизни?

Тут важно понять, что даже если какая-то из жизней ближе вам, остальных все равно будет не хватать, они тоже часть вас. Необязательно отказываться от всего остального ради чего-то одного. Возьмите что-то из каждой гипотетической жизни, чтобы наполнить реальную.

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