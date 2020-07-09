Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кризис самоидентификации: как понять, кто ты на самом деле

Сегодня, 10:26

Главное – отбросить предрассудки и действовать в своих интересах

Кризис самоидентификации с вопросами кто мы, чего стоим, испытываем ли счастье от жизни, зачем делаем, что делаем, свойственен всем людям, независимо от возраста. Искать себя нормально и в 15, и в 30, и в 60. Толчком к этому могут быть какие-то события, изменения в личной жизни, на работе или затяжное отсутствие таких. Ваше окружение, привычки, одежда, способ жизни и манера говорить – это не обязательно вы.

Как же найти себя, знает психолог Наталия Ломоносова. В Facebook она дала пять советов, как идентифицировать себя и ответить на все важные вопросы.

Психологическая практика предполагает несколько упражнений. Главное – отбросить предрассудки и действовать в своих интересах, заверяет психолог.

Что такое кризис самоидентификации
Что такое кризис самоидентификации
Фото: pexels

Пять упражнений для самоидентификации:

1. Пробудите в себе заинтересованность

Чем вы увлекались в детства? Танцы? Музыка? Рисование? Что отвергли как занятие недостойное вас и не приносящие достатка? Попробуйте вновь себя в этом.

2. Проанализируйте свое окружение

Если оно не оказывает поддержку, не проявляет понимание и заботу, правильными ли людьми вы себя окружили? Те, кто рядом, имеют огромное влияние на нас.

3. Ищите закономерность среди увлечений

Выпишите на бумаге 15 вещей, которые вам нравится делать – спорт, выпечка, уборка, макияж. Внимательно посмотрите на список – возможно, в нем есть сферы, которые преобладают? Или его можно разделить на группы?

Читайте также:
Как женщине понять себя: совет Ольги Горбачевой

4. Опишите на бумаге ваш идеальный день

С момента пробуждения, по часам. Во что вы одеты, какая прическа, макияж. Чем завтракаете, куда идете. Обед. С кем встречаетесь. Где проведете вечер. А потом взгляните внимательно, что мешает вам так его провести? Что вам действительно нужно из этого, а без чего смело обойдетесь.

5. Практика трех жизней (можно и десяти)

Представьте, кем вы станете в каждой из них? Может, учителем, как мечтали в детстве? Или айтишником, как ваши знакомые? Затем – женой успешного человека и посвятите себя семье и детям? Как проживете эти жизни?

Тут важно понять, что даже если какая-то из жизней ближе вам, остальных все равно будет не хватать, они тоже часть вас. Необязательно отказываться от всего остального ради чего-то одного. Возьмите что-то из каждой гипотетической жизни, чтобы наполнить реальную.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как перестать сравнивать себя с другими: пять шагов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
50 способов похвалить человека и сделать комплимент Как перестать сравнивать себя с другими: пять шагов Пять самых прямолинейных знаков зодиака Что делать, если ребенок плохо себя ведет: практичные подсказки родителям
кризис психология идентификация
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Українська Джолі похвалилася ідеальним тілом без одягу
Українська Джолі похвалилася ідеальним тілом без одягу
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
П’ять місць для відпочинку недалеко від Києва
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом

Популярные статьи

Вчера, 16:58Шоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 11:28Events

День семьи в Украине-2020: поздравления с праздником 8 июля

Вчера, 10:54Техно

Кассеты возвращаются: древний накопитель поборол флешки и жесткие диски

7 июляСтиль

В total black и трендовых босоножках: стильная Тина Кароль получила государственную награду

7 июляШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк – СМИ

7 июляШоу-бизнес

"Красивая семейная пара": Миша Романова отпраздновала двухлетие сына с Максом Барских

7 июляFun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

7 июляEvents

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июляEvents

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

6 июляFun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

6 июляСтиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

6 июляEvents

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

6 июляШоу-бизнес

Дженнифер Энистон – о браке с Брэдом Питтом: "Все было неидеально"

6 июляEvents

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

6 июляFun

Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото

6 июляШоу-бизнес

Холостяк Максим Михайлюк показал свою избранницу

Новости партнеров

Так спать нельзя: китайский ученый назвал самые вредные позы
Так спать нельзя: китайский ученый назвал самые вредные позы
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про кохання
Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про кохання
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Рецепт смачних і швидких котлет з будь-якого фаршу
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Справжній шашлик, як на Кавказі — старий горець розкрив секрети
Справжній шашлик, як на Кавказі — старий горець розкрив секрети
"Живое сокровище": звезда "ВИА Гра" в необычном купальнике
"Живое сокровище": звезда "ВИА Гра" в необычном купальнике

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять