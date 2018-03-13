Кто больше склонен к активной сексуальной жизни: исследование психологов

Сегодня, 07:56

Канадские психологи из Гуэлфского университета и университета Ниписсинга провели совместное исследование

Влюбленные. Фото: pixabay
Влюбленные. Фото: pixabay

Альтруистические люди более склонны к активной и разнообразной сексуальной жизни. Это выяснили канадские психологи из Гуэлфского университета и университета Ниписсинга. В результате их совместного исследования выяснилось, что чем выше уровень альтруизма человека – тем больше партнеров в его секс-истории, передает Новое время.

Психологи отметили, что "измеряли" уровень альтруизма участников исследования, оценивая такие черты их характера, как, например, великодушие, сострадание и благородство.

В результате выяснилось, что наиболее альтруистичные респонденты имели в своей секс-истории больше случайных сексуальных партнеров, а также чаще занимались сексом, находясь в серьезных отношениях или браке. Кроме того, они выглядели более привлекательными в глазах противоположного пола.

"Можно предположить, что у альтруистических людей более насыщенная сексуальная жизнь в связи с тем, что они попросту уделяют другим людям больше внимания. Другими словами, они более добрые и заботливые. Проявление заботы, как правило, повышает уровень привлекательности человека. Кроме того, каждый хочет, чтобы его любили, а альтруисты способны сделать так, чтобы партнер почувствовал себя особенным", – объясняют авторы исследования.

Ранее коллега Монц выяснил, когда секс приносит наибольшее удовольствие. Тогда в исследовании приняли участие пять тысяч не состоящих в браке людей.
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