Кто такие неудачники и как выбраться из их круга

В мире есть очень много людей, которым не везет. Ну просто не везет. Не важно как, по мелочи или по крупному. И если это происходит часто, то многие начинают считать себя неудачниками.

Проблемы – правильный путь.

Как говорил У. Черчилль "Успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма". Безусловно, порой кажется, словно жизнь вставляет палки в колеса и пытается не допустить достижения успеха кому либо. Когда человек учится кататься на роликах, то он ездит с опаской, падает и разбивает колени, но он встает и продолжает учиться, но, не повторяя тех ошибок, которые допустил. И, возможно, опять подает, и что? Разве после одного и более падений он начинает считать себя неудачником? Нет! В конечном итоге он будет свободно ездить и радоваться тому, что смог научился кататься.

Неудачи везде – судьба?

Бывает так, что человеку кажется, будто бы неудачи идут по пятам. И человек окружает себя мыслями заставляя поверить себя и других в том, что он не везуч. Все это от того, что большинство видят в неудачах только плохое. И не хочет анализировать произошедшее, обосновывая это тем, что мол судьба такая. Если индивид все свои неудачи скидывает на судьбу, то это значит только одно – он уходит от ответственности и не понимает того, что все поражения учат новому, закаляют характер. Все неудачи позволяют получить мудрость, которая в дальнейшем позволит какому-либо лицу избежать те ошибки, которые он уже прожил.

Бесполезная целеустремленность.

Существуют личности, которые переживают неудачу за неудачей, но не сдаются и пытаются снова и снова, но при этом, не делая "работу над ошибками", и вследствие множества неудачных попыток начинают считать себя неудачниками. Как говорил Эйнштейн "Безумие – делать одно и то же и ждать другого результата" Как говорилось выше – поражения чему то учат. Если жизнь преподносит какой-либо неприятный сюрприз, то, значит, человек должен изучить какой-либо материал, а если он не смог извлечь опыт, тогда жизнь будет снова и снова преподносить неприятности, до тех пор пока человек не выучит этот урок.

Не существует неудачников. Безусловно, кому-то везет больше кому-то меньше, но везет всем. Неприятности заставляют человека проанализировать случившееся и извлечь для себя уроки, и, исправляя их, любому рано или поздно повезет.

Про "самых богатых"

Многие люди привыкли смотреть на личностей, которые добились всего легко и быстро, и, пытаясь повторить за ними, они терпят поражение и начинают верить в то, что они невезучие. Необходимо понять, что людей, которым все далось легко – единицы! Необходимо смотреть на тех, кому повезло после множества неудачных попыток. И тогда любой будет понимать, что поражения – это неотъемлемая часть жизни. Необходимо принимать поражения, а не скидывать ответственность на судьбу. И только тогда повезет любому, кто готов учиться на жизненных уроках.

Неудачники это не те, кому постоянно не везет, а те, кто воспринимает все происходящее в негативном свете, кто легко сдается, кто не хочет взглянуть на мир другими глазами и учиться на своих ошибках.

Напомним, ранее мы обсуждали, как развить в себе идеальную самодисциплину,

Также сообщалось, как себя вести с людьми, которые постоянно ноют и жалуются

О том, что психологи все чаще диагностируют украинцам информационное отравления, смотрите на видео ниже:



