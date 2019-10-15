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Кто такие пикаперы и как женщинам не попасть на их уловки: полезные советы эксперта

Наблюдайте за поведением мужчины и его отношением к вам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:09
Пикаперы играют на емоциях девушек
Пикаперы играют на емоциях девушек
Фото: Pexels

Пикаперы – это мужчины, которые цепляют женщин ради обольщения и соблазнения. Их не интересуют серьезные отношения, о чем женщины даже не догадываются и в результате чего могут страдать. К слову, мы уж выясняли, как распознать нездоровые отношения: основные признаки. Тепер психолог Ярослав Самойлов пояснил, как женщине распознать пикапера и не попасть на его уловки. К слову, он сам рассказал, что до того, как стал экспертом по отношениям, вел себя с девушками, как пикапер.

Как украинцы различают привлекательность и пошлость – смотрите видео:

В Instagram он пояснил, что основная идея пикаперства построена на том, что самый быстрый способ заполучить женщину – дать ей эмоции.

"Тогда она решит, что у нее есть чувства, что с этим мужчиной не скучно, интересно и на фоне "серых будней" это проблеск лучика солнца в ее жизни", – пояснил Ярослав и уточнил, что самый быстрый способ вызова эмоций – это игра на контрастах: "Ближе-дальше, тепло – холодно, внимательность – игнор".

То есть, если женщина замечает в поведении мужчины, что он то весь чуткий, внимательный, классный, то резко становится холодным, безучастным и так по кругу – значит перед вами самый настоящий пикапер.
Следующая фишка пикаперов – это "модель приза", говорит психолог.

"Рассказывать какой он классный, какая классная у него жизнь, работа, лайфстайл и какой он востребованный среди женщин. В идеале – делать это не прямолинейно. Косвенно создавая такой образ в глазах женщины", – пояснил Самойлов.
При этом, пожалуй, самым классическим методом пикаперов является манера отвечать на сообщение женщины не сразу, пропадать на время, желательно на пике женских эмоций.

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Психолог рекомендует женщинам не фокусироваться на том, как определить пикапера, а на том, как стать классной женщиной, в первую очередь для себя, и привлекать в свою жизнь те отношения и блага, которых вы заслуживаете.

"И тогда подобные пикаперские замашки будут вызывать лишь улыбку", – заверил Самойлов.
К слову, он также пояснил, кто зачастую становиться пикапером: "Пикаперы – это мужчины, которые недополучили любовь, признание, принятие матери и пытаются это компенсировать через соблазнение женщин. То есть доказывают миру – "Я Мужчина, потому что заполучил вот ту недоступную"", – подытожил психолог.

Тем временем мы выяснили, как стать привлекательной личностью: эффективные способы для мужчин и женщин

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