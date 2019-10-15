Кто такие пикаперы и как женщинам не попасть на их уловки: полезные советы эксперта

Наблюдайте за поведением мужчины и его отношением к вам

Пикаперы играют на емоциях девушек Фото: Pexels

Пикаперы – это мужчины, которые цепляют женщин ради обольщения и соблазнения. Их не интересуют серьезные отношения, о чем женщины даже не догадываются и в результате чего могут страдать. К слову, мы уж выясняли, как распознать нездоровые отношения: основные признаки. Тепер психолог Ярослав Самойлов пояснил, как женщине распознать пикапера и не попасть на его уловки. К слову, он сам рассказал, что до того, как стал экспертом по отношениям, вел себя с девушками, как пикапер.

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В Instagram он пояснил, что основная идея пикаперства построена на том, что самый быстрый способ заполучить женщину – дать ей эмоции.

"Тогда она решит, что у нее есть чувства, что с этим мужчиной не скучно, интересно и на фоне "серых будней" это проблеск лучика солнца в ее жизни", – пояснил Ярослав и уточнил, что самый быстрый способ вызова эмоций – это игра на контрастах: "Ближе-дальше, тепло – холодно, внимательность – игнор".

То есть, если женщина замечает в поведении мужчины, что он то весь чуткий, внимательный, классный, то резко становится холодным, безучастным и так по кругу – значит перед вами самый настоящий пикапер.

Следующая фишка пикаперов – это "модель приза", говорит психолог.

"Рассказывать какой он классный, какая классная у него жизнь, работа, лайфстайл и какой он востребованный среди женщин. В идеале – делать это не прямолинейно. Косвенно создавая такой образ в глазах женщины", – пояснил Самойлов.

При этом, пожалуй, самым классическим методом пикаперов является манера отвечать на сообщение женщины не сразу, пропадать на время, желательно на пике женских эмоций.

Психолог рекомендует женщинам не фокусироваться на том, как определить пикапера, а на том, как стать классной женщиной, в первую очередь для себя, и привлекать в свою жизнь те отношения и блага, которых вы заслуживаете.

"И тогда подобные пикаперские замашки будут вызывать лишь улыбку", – заверил Самойлов.

К слову, он также пояснил, кто зачастую становиться пикапером: "Пикаперы – это мужчины, которые недополучили любовь, признание, принятие матери и пытаются это компенсировать через соблазнение женщин. То есть доказывают миру – "Я Мужчина, потому что заполучил вот ту недоступную"", – подытожил психолог.

Тем временем мы выяснили, как стать привлекательной личностью: эффективные способы для мужчин и женщин

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