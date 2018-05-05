Кто такой сапиосексуал: 11 основных признаков

Познавательные беседы – это то, что вам нужно постоянно

Когда высокий интеллект в отношениях - необходимость. Фото: depositphotos

Интеллект человека не менее привлекательный, чем его внешность. И если вы в первую очередь при встрече с человеком обращаете внимание именно на интеллект, значит вы сапиосексуал – тот, для кого важен ум.

Чтобы узнать, относитесь ли вы к сапиосексуалам или нет – вашему вниманию 11 основных признаков таких людей.

1. Интеллектуальная и глубокая беседа вдохновляет вас и вызывают интерес к человеку

Познавательные беседы – это то что вам нужно постоянно. Вы цените, когда ваш партнер делится своими размышлениями или говорит о том, что он действительно досконально знает. Вы не только восхищаетесь им, но и считаете это максимально привлекательной чертой в человеке.

2. Дипломы и грамоты не имеют значения – вам важен уровень IQ

Вы копаете глубже. Если человек оказывается поверхностным, вам становится скучно. Вы даже не можете понять, как можно прожить с ним всю оставшуюся жизнь. Вы жаждете умственных тренировок, для вас это захватывающе, и более интересно, нежели все материальные блага и статус, которые есть у вашего партнера.

3. Вам нравится дискутировать

Если кто-то бросает вам вызов в плане дискуссий, вы приходите в восторг. Вы обожаете таких собеседников, чтобы расширять свои горизонты и умножать свои знания. Вы не считаете таких людей упрямыми или претенциозными, но восхищаетесь их рвением и умением вести умные беседы.

4. Физическое притяжение – это хорошо, но качественный диалог – еще лучше

Да, физическая привлекательность важна. Однако, если это просто симпатичное лицо, вам это быстро приедается. Для вас ключевым фактором является интеллектуальная составляющая, и как бы не был привлекателен человек, если он не может углубить ваши знания, то вы не хотите тратить на него время.

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5. Чем больше вы узнаете человека, тем сильнее он вам нравится

В то время как большинство людей могут попасть в ловушку "любви с первого взгляда", вы не спешите в отношениях. Человек изначально может быть не самым популярным в компании, но он заинтересовывает вас своим мировоззрением и остротой ума, и ваше влечение к нему постепенно нарастает.

6. Вы ненавидите светскую пустую болтовню

Вы чувствуете себя физически неудобно, когда кто-то не может поддержать интересную беседу и предпочитает обговаривать светские сплетни. Для вас это самый настоящий кошмар, поскольку вы бы скорее сидели молча, нежели реагировали на комментарии человека по глупым темам.

7. Вас отталкивает глупость или невежество

Вы терпеть не можете тех, кто нуждается в самоутверждении с помощью агрессии или показухи. Вы нетерпимы к откровенной глупости и невежеству. Зато вы восхищаетесь теми, кто может обосновать свою точку зрения, проявив глубокие знания.

8. Вы предпочитаете знакомства в книжном магазине, а не в баре

Вы не ходите в ночные клубы, чтобы знакомиться. Вместо этого человек вашей мечты скорее будет обнаружен в книжном магазине или на показе научно-популярного фильма. Вам нужен интеллектуальный собеседник, а не партнер по диким танцам.

9. Вы хороший слушатель

Вы любите, когда вас могут научить чему-то новому, и у вас превосходно развиты навыки слушания. Мало того, что это расширяет ваши познания, но еще и показывает ценность самой беседы с человеком, который увлечен знаниями и умеет их правильно формулировать. Такого собеседника вы можете слушать часами.

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10. Вы "граммар наци" и не скрываете этого

Любые ошибки в речи или письме моментально вас отталкивают от человека. Вы автоматически отключаетесь и больше не можете продолжать общаться с ним.

11. Вы всегда хотите учиться

Мысль о том, чтобы остаться дома и посмотреть документальные фильмы о строении Вселенной, идеальна для вас. Вы хватаетесь за любую возможность учиться и расти. И вы ищете людей, которые умнее вас, чтобы вам было куда стремиться. Вы записываетесь на курсы по темам, в которых вы не разбираетесь, потому что рассматриваете это как вызов, и вам нравится овладевать новыми знаниями. И когда человек не разделяет эту "интеллектуальную жажду" с вами, то вы быстро теряете к нему интерес.

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