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Куріння є однією з причин погіршення відносин – підтверджує незалежне опитування

Отримані результати вказують на те, що шкідлива звичка впливає на якість міжособистісних відносин та є джерелом конфліктів у парі

Глобальне опитування, проведене незалежним дослідницьким центром Povaddo виявило, що кожен третій курець вступає в суперечки з близькими людьми саме через куріння.

У рамках дослідження було опитано 16 099 чоловіків та жінок у віці 21–74 роки з 13 країн світу. Результати показали, що семеро з десяти осіб мають проблеми з партнерами через куріння, а 17% опитаних, які не палять, навіть мали намір покинути партнера-курця. Про невдоволення від паління партнера більше говорять жінки (73%) та трохи менше чоловіки (66%). Також було виявлено, що майже чверть курців (23%) приховує шкідливу звичку від близьких людей або друзів.

Отримані результати вказують на те, що шкідлива звичка впливає на якість міжособистісних відносин та є джерелом конфліктів у парі. Важливими факторами негативного впливу куріння на відносини названі наступні: запах диму на одязі та вдома, погіршення зовнішнього вигляду та фізичної активності, проблеми зі здоров’ям партнера, пов’язані з палінням, а також значні витрати сімейного бюджету.

Відмова від шкідливих звичок важлива як для здоров’я та життя самого курця, так і для партнера-некурця. Тому, якщо ви не курите, то не починайте, якщо курите, то відмовляйтесь, якщо не відмовляєтесь, то змінюйтесь, переходьте на менш шкідливі альтернативи.

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