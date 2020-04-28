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Лайфхаки звездных мам: чем развлечь ребенка на карантине

Полина Неня, Оля Кудиненко и Инна Мирошниченко рассказали свои секреты времяпрепровождения с детьми

Украинцы уже больше месяца сидят дома на карантине. Не работают школы, сады и различные развлекательные и развивающие центры. Находясь 24 часа в сутки 7 дней в неделю с детьми дома, звездные мамы уже выработали свою тактику поведения и даже обзавелись своими лайфхаками, чем развлечь ребенка на карантине.

Полина Неня, журналист, издатель и мама троих детей проводит время на карантине в узком семейном кругу дома, соблюдая рекомендации ВОЗ.

Полина Неня с детьми Фото: Facebook-страница Полины Нени

"У меня трое детей, Платон 11 лет, Теодор 8 лет и Теона 3 года. У них разные графики, разные интересы и аккаунты в ТікТок – в рамках квартиры мы вместе собираемся на семейные завтраки, обеды и ужины, а также семейный просмотр кино в 20:00. Каждый день по очереди один из детей выбирает, что мы будем смотреть сегодня – малышка выбирает диснеевские сказки, старший сын фильмы о животных, а средний – о спортивных легендах и машинах", – рассказывает издатель.

При этом мама троих детей находит время и для работы: "Учитывая, что мои рабочие процессы приостановлены, я все же работаю в минимальном режиме – это порядка двух часов в день за компьютером", – рассказала она.

Чтобы организовать время каждого члена семьи дома на карантине, у каждого ребенка есть свой график.

"Первая половина дня посвящена школьным онлайн занятиям и самое сложное для меня, это объяснить детям математику, в которой я мало что понимаю. Пока Мы справляемся, меня выручают шпаргалки решенных задач в интернете. Дети с удовольствием общаются с друзьями и учителями в Zoom. Мне очень нравится как мы проводим время, спокойно, без спешки и лишних передвижений. Дети мне не мешают и любое из своих действий я уже делаю спокойно. Если есть график – они подстроятся", – рассказала звездная мама.

Кроме домашних дел Полина также находит время для занятий спортом, тренируясь каждый день.

"В 10:00 смотрю тренировки модели Юлианы Дементьевой, чередуя их с онлайн-тренировками с моим тренером Натальей по пилатесу. Малышка в это время всегда рядом, повторяет за мной если не сама, то ее куколки Барби", – говорит Полина.

В то же время звездная мама призналась, что самое сложное для нее, это постоянно кормить детей, ведь она не очень люблю готовить.

"Благодаря этому времени я стала больше вовлекать детей в процессы помощи. В чистый четверг мы работали целый день – дети натирали зеркала и складывали свои вещи, старший пылесосил. На приучение к труду тоже необходимо время, а раньше его совсем не было", – говорит Полина.

По словам издателя, она с детьми хорошо проводит время вместе и они счастливы от того, что мама в их распоряжении 27/4.

Рекомендации Полины Нени по фильмам и мультфильмам для детей:

Сказки про принцесс: Русалочка, Анастасия, Красавица и Чудовище, Рапунцель, Холодное сердце.

Фильмы о животных: Земля. Один потрясающий день, Освободите Вилли, Собачья жизнь, Бэйб ВВС: Живой мир: райские птицы.

Фильмы мальчикам: Пеле, Гонка, Мирный воин, Али, Покорители волн.

О том, как удается работать, проводить время с дочерью 24/7 и справляться с домашними обязанностями во время карантина рассказала и учредитель благотворительного фонда "Таблеточки", мама четырехлетней девочки Веры – Оля Кудиненко.

Оля Кудиненко с четырехлетней дочерью Фото: instagram/olya_kudinenko

Она говорит, что ей плохо удается все совмещать, но есть полезные помощники, которые помогают развлечь дочку, пока она занимается своими делами.

"У дочки появилась "англоязычная няня" – мультики Daniel tiger’s neighbourhood на Netflix. Они ежедневно "присматривает" за ней два часа, пока я что-то пытаюсь сделать по работе. Но мне повезло, что наша няня живет в пешей доступности от нас и может прийти и помочь", – рассказывает Оля.

Хореограф и мама сына Алексея – Алена Шоптенко советует вовлекать детей во все бытовые процессы, ведь это можно использовать и как развлечение, и как изучение чего-то нового.

Алена Шоптенко с сыном Алексеем Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"У меня нет проблемы, чтобы справиться с ребенком на карантине в четырех стенах. Во-первых, он еще маленький и с ним не нужно делать домашние задания по дистанционному обучению, от чего сейчас все родители просто с ума сходят. Во-вторых, мы приучали ребенка быть самостоятельным. Он умеет играть сам, и это очень крутое качество, он может сесть и сам читать книжки, делать это долго, занять себя чем-то", – делиться своим секретом воспитания Алена и добавляет: "Когда сын требует внимания, его необходимо обязательно давать, независимо ни от чего. Он напитывается энергией от мамы и потом снова может играть сам".

Хореограф знает характер своего ребенка и поэтому у нее всегда есть чем его развлечь: они вместе обучаются, играют, развиваются.

"И возраст у него сейчас очень интересный. Я кайфую от нашего времяпровождения, потому что, когда много работы, ты не проводишь с ребенком столько времени. А тут я прям использую каждую минуту", – делиться своими эмоциями Алена.

При этом главный лайфхак от звездной мамы на каратине – вовлекать ребенка во все бытовые активности.

"Если я что-то готовлю, он подходит и начинает требовать внимания. Я прошу его принести мне книгу, и он садиться с ней возле меня и вовлекается в процесс. Пока я готовлю, могу что-то комментировать, показывать, подсказывать. Или, например, мне нужно сделать фарш для его же тефтелей. Он делает его со мной: справляется с мясорубкой, запихивает специальным приспособлением мясо. Стираем вместе", – делиться своим секретом хореограф и поясняет, что по ее словам, нужно приучать детей ко всем бытовым вещам, ведь это и воспитание, и игра одновременно.

А мама двоих детей и жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна, рассказала, что время на карантине максимально использует для времяпрепровождения с семьей.

Инна Мирошниченко с детьми Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Так как до карантина я уже два года находилась в декрете, то для меня мало чего поменялось. Даже наоборот, муж чаще бывает дома и помогает с детьми. Поэтому я не ощутила, что что-то потеряла с введением карантина. Разве, что возможность чаще выходить на улицу", – пояснила она.

Инна говорит, что у нее никаких определенных лайфхаков, чем развлечь детей на карантине нет, но добавляет: "Мы просто посвящаем все свое свободное время детям, развлекая их, играясь с ними, готовя им есть и укладывая их спать. То есть карантин – это скорее наше время для детей".

Как звезды забавляются во время карантина – смотрите видео:

Тем временем психологи выяснили, что мужчины больше подвержены депрессии на карантине, чем женщины.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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