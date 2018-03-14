Лайк вместо секса и еды: какая ежедневная привычка приводит к беспокойству и депрессии

Психолог Дженни Йип отметила, что такая привычка может, по сути, привести к изоляции

Среднестатистический американец проверяет свой телефон каждые 12 минут или 80 раз в день. Такие результаты исследования, которое было проведено в ноябре 2017 года. Эта опасная привычка развилась у современного общества не просто так, передает "Новое время".

Сайты соцсетей, такие как Facebook и Instagram, были созданы для монополизации нашего внимания.

"Всякий раз, когда кто-то лайкает или комментирует сообщение или фотографию, мы даем вам небольшую дозу допамина", – рассказывал однажды президент Facebook Шон Паркер. Другими словами, комментарий в Instagram или Facebook вызывает ту же реакцию в мозге, что и секс и еда, и это было сделано целенаправленно.

Следы этой зависимости, приводящей в конечном итоге к ощущению беспокойства и депрессии, можно сегодня наблюдать везде.

"Для меня было два тревожных звоночка. Сначала я смотрела вокруг и наблюдала, как все больше людей игнорируют окружающих их людей, будучи погребенными в их телефонах, а второй – данные, показывающие затраты на наше психическое здоровье", – рассказала автор бестселлера Thrive, журналист Арианна Хаффингтон.

В качестве примера она привела данные, полученные с 1999 по 2014 год. Тогда уровень самоубийств в США увеличился на 24%. При этом темпы депрессии и беспокойства резко возросли, особенно среди молодежи. С 2005 по 2014 год число подростков, сообщивших о депрессии, выросло на 37%.

"Это не значит, что наши привычки в социальных сетях напрямую вызывают эти результаты, – но эти цифры – это звоночки, освещающее кризис в нашей культуре, где мы наблюдаем усиление жажды реального общения", – отмечает Хаффингтон.

В то же время психолог и эксперт по зависимости от технологий Дженни Йип отметила, что цифровая связь может, по сути, привести к изоляции.

"Хотя вы можете ощущать себя "на связи" с помощью текстовых сообщений или комментариев в социальных сетях, на самом деле вы можете стать более далекими от людей в реальной жизни. Результатом является менее значимое и эффективное личное общение, что особенно важно для детей и подростков", – рассказала она.

В качестве примера Йип привела постоянную проверку телефона во время семейного ужина. "Смартфоны и социальные сети уносят нас из настоящего момента. Уведомления в нашем телефоне или из социальных сетей могут заменять фактическое человеческое взаимодействие, вплоть до того, что человек будет избегать реальных действий, чтобы оставаться в сети онлайн", – говорит она.

Тем временем другой психолог пояснила, почему дети не верят родителям. По словам Виктории Назаревич, сейчас в мире происходит глобальный процесс потери авторитетов.