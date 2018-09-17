Лень атакует украинцев на работе: причины и способы борьбы

26% респондентов отметили, что погода влияет на то, ленятся они на работе или нет

Одним из способов побороть лень некоторые называют сон. Фото: depositphotos

Лень часто становиться проблемой сорванных дедлайнов, ссор с коллегами по проекту и даже увольнения. Иногда это физическая лень, когда не можешь ничего делать, иногда — умственная, когда не хочется думать, иногда — эмоциональная, когда нет желания и сил проявлять эмоции. Какой бы вид лени вас не настиг, следует понимать, что с ней делать и как предупредить.

HeadHunter Украина узнал у украинцев, как и почему они чувствуют лень на работе и как с ней борются.

У 89% опрошенных бывает так, что им просто лень работать. Лишь 11% отмечают, что с ними такое не случается. На вопрос "Что их мотивирует не лениться на работе?" респонденты отмечали такие факторы, как любовь к своему делу, хорошая атмосфера в коллективе, заработная плата и бонусы, высокий уровень ответственности и много интересных задач.

Те же, кто ленится, делают это по разным причинам. 48% ленятся через физическую усталость. У 45% иногда нет настроения работать. 40% отметили, что лень наступает из-за отсутствия мотивации и еще столько же — из-за скучных задач. 35% отметили выгорание в качестве одной из причин лени на работе. Респонденты в предыдущих опросах отмечают, что единственным эффективным методом борьбы с переутомлением, нервным перенапряжением и выгоранием является длительный отдых. Зато 24% респондентов считают, что на отдых не стоит тратить много времени. Вполне достаточно провести выходные без мыслей о работе.

26% отметили, что погода влияет на то, ленятся они на работе или нет. Также четверть опрошенных сообщили, что одним из факторов лени для них является низкая заработная плата. Так, в основном, о смене работы респондентов заставляли задумываться такие факторы, как низкая оплата (49%) и отсутствие возможности профессионально развиваться (40%). Среди других причин отмечали усталость, высокую загруженность, эмоциональное истощение и т. п.

Борются с ленью в основном, просто не поддаваясь ей. Но есть часть респондентов, которые не принимают никаких мер для борьбы с ленью. Те же, кто все-таки пытается ее преодолеть, используют еще и такие инструменты, как выстраивание собственной мотивации; планирование задач, их разделение на более мелкие; переключение внимания на более интересные задачи, личные дела. Также одним из способов побороть лень называют отдых: некоторые предлагают пассивный (сон), а некоторые акцентируют внимание на активном (спорт, прогулка).

Какой бы из способов вы не выбрали в следующий раз, попробуйте задуматься, почему вам лень работать, и понаблюдайте, насколько часто вы ленитесь. Возможно, легче будет установить причину и решить вопрос (поговорить с работодателем, психологом и т.д.), чем постоянно испытывать лень во время работы. Помните, что гораздо комфортнее отдаваться работе, которая вам нравится и приносит удовольствие и важный для вас результат.

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Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в июле 2018 года. В опросе приняло участие 639 респондентов из разных регионов Украины.

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