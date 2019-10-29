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Лилия Ребрик: Надо крепко стоять на ногах, чтобы иногда позволить себе поплакаться на плече любимого

В совместном проекте телеканала "Украина" и компании beko ведущие рассказывают личные истории, когда определенные усилия изменили их жизнь

Ведущая Лилия Ребрик Фото: Facebook

Как часто у нас опускаются руки и ничего не хочется делать, потому что не получается? Эти чувства знакомы каждому человеку. Ведущие популярного телеканала "Украина" вместе с компанией beko решили помочь тем, кто сейчас находится в поиске или не знает, что делать дальше. Наши звезды присоединились к флешмобу в соцсетях под названием #режиммотивації_beko, где рассказали свои истории из жизни, когда определенные события помогли найти им мотив делать больше и лучше.

Лилия Ребрик, ведущая утренней программы "Ранок з Україною"

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лилия, что вас мотивирует просыпаться в 4 утра?

Да, просыпаться в 4 утра, возможно, для организма непросто. К этому нужно привыкнуть, в это нужно втянуться, существует понятие, как "накопительный эффект усталости". Но, на самом деле, это такая малость, потому что молодую маму или кормящую маму подъемами в 4 утра не испугаешь. Другими словами, всегда можно найти море позитива в том, чтобы просыпаться в четыре утра: ты доезжаешь на работу без пробок, ты замечаешь, какая пора времени года на улице за окном, в 9 утра ты уже красивая со стрелками и прической, и в принципе свободна, рабочий день позади, то есть можно планировать свой день. И еще море таких зацепок, которые можно найти, чтобы смотивировать себя просыпаться в 4 утра.

Всегда можно найти море позитива в том, чтобы просыпаться в четыре утра

Также я всегда себе говорю, что, Лиля, какой уставшей ты бы не была, отними то, что у тебя сейчас есть (вот эта сумасшедшая занятость), и ты завоешь по-другому. Мне кажется, эта та фраза, которая меня мотивирует. Нужно дорожить каждым днем, благодарить судьбу за то, что у нас есть, за то, что мы заняты, за то, что мы востребованы. К тому же, мы являемся примером для своих детей, как нужно добиваться чего-то в этой жизни. Поэтому – не плакать. Да, уставать, но кайфовать от того, что мы заняты. Я люблю быть занятой с утра до ночи. Я всегда мечтала просыпаться с утра и бежать на любимую работу, а вечером лететь домой и знать, что тебя там ждут. Для меня это и есть формула счастья.

Можете ли вы вспомнить историю из жизни, которая побудила вас на определенные действия?

В свое время я мечтала о квартире в Киеве. И приобрела. Она небольшая, но все же моя. Я даже себе влюбляться не позволяла, пока не выплачу за нее кредит (смеется). Просто очень не хотела, чтобы будущий возлюбленный предлагал мне помощь. А если он не предложил бы – то должна была бы обижаться! Поэтому надо было сначала решить эту проблему, а потом уже влюбляться. Подруги меня тогда совсем не понимали.

Дети – это лучшая мотивация, когда опускаются руки

Эта квартира подарила мне независимость. Для меня было очень важно – быть самодостаточной. Сейчас, когда я понимаю, что сил и ресурсов хватает на много дел, то могу позволить себе побыть слабой. Но к этому нужно было дорасти. Надо крепко стоять на ногах, чтобы иногда позволять себе поплакаться на плече любимого. Потому что, если с этого начинать, то эффект будет совсем другим – не те краски.

Что вы делаете, когда опускаются руки?

Мне достаточно посмотреть на своих детей и на их улыбку – она очень мотивирует. Потому что ради этой улыбки, ты готов на все. Когда появляются дети, у тебя появляются дополнительные силы, даже час времени, которого нам, девушкам, очень часто не хватает в обыденной жизни, когда мы еще не в статусе мамы. Поэтому дети – это лучшая мотивация, когда опускаются руки. Кроме того, можно просто поплакаться мужу, который тебя всегда поймет и будет на твоей стороне. Спасибо за это Андрею, он действительно всегда меня поддерживает.

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Что бы вы посоветовали людям, которым надоело плыть по течению?

В юношестве, когда я начала учиться в театральном институте, нас всегда учили тому, что актер должен действовать на сцене. А действовать – это означает знать, что делать. И это очень конкретные должны быть действия. Чем конкретнее задача перед тобой стоит, тем понятнее и интересней актер на сцене. Я поняла, что и в жизни нам это помогает.

Нам всегда говорили подбирать глагол – что я сейчас делаю. Так и в жизни: когда ты не знаешь, что ты делаешь, ты никогда не начнешь делать что-то эффективное. Всегда нужно подбирать глагол, искать его, находить и действовать. Вот мой совет для тех, у кого опускаются руки.

Как оставаться активным и не "выгорать" в работе?

Очень просто. Во-первых, если ты занимаешься любимым делом, то это случается не так часто. Но если вы ощущаете какую-то внутреннюю усталость, что вы перегорели, что ничего вас сейчас не радует, просто нужно отдохнуть. Найдите неделю поехать отдохнуть. Возможно, садитесь за руль и просто поездите. Я, например, так очень люблю делать. Меня очаровывают киевские мосты, радует музыка в машине, я внутренне наполняюсь.

Когда ты не знаешь, что делаешь, ты никогда не начнешь делать это эффективно

Для каждого это могут быть свои моменты, это какое-то свое личное пространство, но нужно его обязательно найти, где вам уютно и хорошо.

А что вас заставляет двигаться вперед? Расскажите свою мотивирующую историю на страницах в соцсетях Facebook или Instagram. И обязательно поставьте хештег #режиммотивації_beko, чтобы присоединиться к всеукраинскому флешмобу и розыгрышу призов от компании beko.

Правила участия в конкурсе читайте по ссылке

Все подробности в спецтеме Режим мотивации

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