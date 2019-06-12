Love story: медитация для привлечения любви
Медитация для привлечения любви поможет улучшить личную жизнь
"Любви все возрасты покорны", – говорит мудрость из стиха известного поэта. А и, правда, сколько б нам не было лет, нам все-равно хочется любви и хорошего партнера рядом. Но что делать, если вторая половинка где-то в пути? Правильно — изменить способ своих мыслей при помощи медитации для привлечения любви. Читайте об основных правилах медитации для улучшения личной жизни в нашем материале.
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Медитацию для привлечения любви лучше проводить в первой половине дня в выходной день. Оптимальное время медитаций для жаворонков — с 6.00 до 8.45, а для сов — с 11.15 до 12.45.
Употреблять алкоголь и заниматься тяжёлой физической нагрузкой накануне практики нельзя. Плотный завтрак тоже помешает провести её, поэтому ограничьтесь небольшой порцией фруктов или стаканом воды.
Включите музыку для медитации на комфортном уровне громкости. Зажгите аромалампу с эфирным маслом лаванды.
Вы должны найти удобную позу для себя во время медитации. Заняв удобную позу, Вы можете закрыть глаза (необязательно) и начать расслабление. Не пытайтесь заставить себя что-либо видеть или чувствовать. Расслабление придёт в виде лёгкости. Старайтесь не шевелить конечностями.
Сделайте 10 глубоких вдохов. Дышите медленно, набирая воздух в лёгкие до отказа. Пустите свои мысли в свободный полёт. Пусть различные образы проносятся у Вас в голове, не пытайтесь контролировать свой разум.
В какой-то момент появится ощущения полной пустоты. Ощущения одиночества, погружения внутрь себя. Постепенно в этой мгле внутри себя вы заметете слабое красное сияние, которое со временем должно превратится в образ человека. Это будет ваш личный "купидон".
Иногда на создание такого образа во время медитаций уходят месяцы. Но после появления этого воображаемого человека, будут происходить значительные перемены в жизни. Когда Вы встретите подходящего партнёра, образ из подсознания обязательно подскажет, что это — то самое.
Обязательно повторяйте медитацию и не расстраивайтесь, если у Вас что-то не получается. Помните о том, что это очень сложная и тонкая работа, но проводится она раз и навсегда. Если Вы научитесь правильно расслабляться и слушать себя, многие вещи изменят своё значение.
Ранее мы писали о том, как заняться медитацией перед сном.
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