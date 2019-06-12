Love story: медитация для привлечения любви

Медитация для привлечения любви поможет улучшить личную жизнь

Как заняться медитацией для привлечения любви Фото: pexels.com

"Любви все возрасты покорны", – говорит мудрость из стиха известного поэта. А и, правда, сколько б нам не было лет, нам все-равно хочется любви и хорошего партнера рядом. Но что делать, если вторая половинка где-то в пути? Правильно — изменить способ своих мыслей при помощи медитации для привлечения любви. Читайте об основных правилах медитации для улучшения личной жизни в нашем материале.

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Подготовка к медитации для привлечения любви

Медитацию для привлечения любви лучше проводить в первой половине дня в выходной день. Оптимальное время медитаций для жаворонков — с 6.00 до 8.45, а для сов — с 11.15 до 12.45.

Употреблять алкоголь и заниматься тяжёлой физической нагрузкой накануне практики нельзя. Плотный завтрак тоже помешает провести её, поэтому ограничьтесь небольшой порцией фруктов или стаканом воды.

Медитация на привлечение любви: полезные советы Фото: pexels.com

Проведение медитации для привлечения любви: основные правила

Включите музыку для медитации на комфортном уровне громкости. Зажгите аромалампу с эфирным маслом лаванды.

Вы должны найти удобную позу для себя во время медитации. Заняв удобную позу, Вы можете закрыть глаза (необязательно) и начать расслабление. Не пытайтесь заставить себя что-либо видеть или чувствовать. Расслабление придёт в виде лёгкости. Старайтесь не шевелить конечностями.

Сделайте 10 глубоких вдохов. Дышите медленно, набирая воздух в лёгкие до отказа. Пустите свои мысли в свободный полёт. Пусть различные образы проносятся у Вас в голове, не пытайтесь контролировать свой разум.

В какой-то момент появится ощущения полной пустоты. Ощущения одиночества, погружения внутрь себя. Постепенно в этой мгле внутри себя вы заметете слабое красное сияние, которое со временем должно превратится в образ человека. Это будет ваш личный "купидон".

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Иногда на создание такого образа во время медитаций уходят месяцы. Но после появления этого воображаемого человека, будут происходить значительные перемены в жизни. Когда Вы встретите подходящего партнёра, образ из подсознания обязательно подскажет, что это — то самое.

Обязательно повторяйте медитацию и не расстраивайтесь, если у Вас что-то не получается. Помните о том, что это очень сложная и тонкая работа, но проводится она раз и навсегда. Если Вы научитесь правильно расслабляться и слушать себя, многие вещи изменят своё значение.

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