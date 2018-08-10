Лучше промолчать: семь фраз, из-за которых вам не повысят зарплату

Не стоит изображать из себя супергероя

Сначала обдумайте, что вы хотите обсудить с начальником. Фото: pixabay

Проработав определенное время в компании или достигнув определенных результатов, появляется желание получить повышение. Вот только, как об этом сказать своего начальнику – не ясно.

Хотите попросить у шефа пересмотреть вашу зарплату, но не знаете, с чего начать? Work.ua расскажет, чего точно говорить не стоит, а вы уже делайте выводы.

1. Я тут работаю за семерых

Если вы действительно много, а главное — эффективно работаете, вы молодец и наверняка заслуживаете более высокой зарплаты. Но лучше не стоит изображать из себя супергероя. Вам нужно заставить руководство самостоятельно увидеть ваши подвиги.

Расскажите в цифрах, сколько, чего и как вы сделали. Как перевыполнили план, сколько задач закрыли. При этом не нужно сравнивать себя с другими. И об этом — следующий пункт.

2. Коллеги вон вообще ничего не делают, один я верчусь

Какая вам разница, как работают и сколько получают другие. У вас же свой кошелек, свой стаж, свои заслуги.

Не нужно показывать пальцем на окружающих, говорите о себе. В расчет берутся только ваши личные заслуги. А указывая на недостатки других, вы не только покажете себя не в лучшем свете, но еще и врагов среди коллег рискуете завести.

3. Мой знакомый на такой же должности получает в 2 раза больше!

Направление мысли хорошее. Формулировка — никуда не годится. На самом деле аргументом для пересмотра оплаты труда может быть средняя зарплата по вашей специальности на рынке труда. Узнайте, сколько в среднем получает специалист вашего уровня.

Просмотрите вакансии и резюме, статистику зарплат в своем регионе. Если вам действительно не доплачивают, ссылайтесь на эти конкретные данные, а не на мифичного знакомого из соседней фирмы.

4. Неужели я не заслужил?!

Если вы считаете, что заслуживаете повышения ЗП, так и скажите. Еще раз — приведите факты и разумные аргументы. Желательно качественные и количественные. Не нужно размытых фраз и жалоб. Особенно жалоб. Вам же нужно не выпросить зарплату, а доказать, что вы достойны зарабатывать больше.

5. Не повысите зарплату — уволюсь

Шантаж — это проигрышный путь. Особенно если вы прибегаете к нему с определенной периодичностью. Даже если вам поступило интересное предложение или вы действительно задумались о смене работы, не нужно никого шантажировать. Да, стоит рассказать начальству, что появился новый вариант и вы хотите остаться, но зарплата может стать решающим фактором.

Если вы ценный специалист, наверное, вас постараются оставить и действительно поднимут зарплату. А может, и нет. Но самое главное — не путать откровенный разговор с откровенным шантажом. Иначе рискуете и вовсе остаться без работы.

6. Ребенок поступает в институт/покупаю квартиру/ремонт делаю

Ваши личные дела — это ваши личные дела. Если вам понадобилось больше денег из-за переезда свекрови или рождения ребенка, это вовсе не относится к вашей профессиональной жизни.

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Если вам действительно нужны деньги из-за личных обстоятельств, попросите больше обязанностей и ответственности. И тогда уже, как следствие, и большую зарплату.

7. А почему бы и нет?

Не заставляйте начальника придумывать для вас отказ. Потому что он непременно его придумает. Если вы сами вызвались на разговор, это ваша инициатива, то и прийти вы должны с готовым решением.

Например: "Василий Васильевич, я проанализировал свою работу за последние полгода. Я перевыполнил план на 20%, увеличил продажи, закончил собственный проект, обучил стажеров. Считаю, что это хороший повод пересмотреть мою зарплату. К тому же, специалисты моего уровня в среднем зарабатывают на 15% больше. Вот такая сумма кажется мне справедливой. Что скажете?".

Согласитесь, звучит более убедительно, чем вопрос "А почему бы и нет?".

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