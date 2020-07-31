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Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака: ответ астрологов

Сегодня, 07:08

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Про отношения невестки и свекрови ходит много разных легенд, шуток, забавных и не очень историй. Но все очень неоднозначно, потому что там задействовано много факторов. Как и в любых взаимоотношениях важно найти подход к человеку, зная его сильные и слабые стороны. Астрологи подсказали, кто лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака.

Свекровь-Овен

Эта женщина, как ураган будет появляться в вашем доме и начнет контролировать все, что сможет. Интерес к вашей жизни будет высоким, поэтому старайтесь контролировать то, что говорите ей. Ваши кулинарные способности и уход за домом станут основными целями ее атак на вас. Если не хотите иметь босса в лице свекрови, тогда вам придется научиться противостоять ей с самого начала.

Свекровь-Телец

Сначала вы станете для нее гордостью и почти как дочкой родной, но вам необходимо быть на чеку. Она будет запоминать все ваши слова, обещания и обязательно напомнит о них если вы что-то забудете. Тельцы – большие материалисты, которые еще и склонны к педантизму. Поэтому на чистоту в доме она обратит пристальное внимание.

Свекровь-Близнецы

Первое, что важно сделать, чтобы покорить свою свекровь, родившуюся под знаком Близнецы, произвести замечательное первое впечатление. Их правда, нелегко понять, потому что они думают одно, говорят другое, а делают третье. Но при этом свекрови-Близнецы идеально подходит на роль няни, так как они очень ответственные.

Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака
Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака
Фото: Pexels

Свекровь-Рак

Эти женщины никуда не спешат и при малейшей опасности прячутся в свой домик. Перепады ее настроения слишком резкие, а реакция на любую критику – обида. Даже не пытайтесь обмануть свекровь-Рака, потому что она обладает невероятной интуицией. Они могут показаться слишком чувствительными, но они готовы на все, чтобы стать ближе к своей семье.

Свекровь-Лев

Первой реакцией для свекрови-Льва станет соперничество, поэтому сложно будет ей хоть чем-то угодить. При выстраивании взаимоотношений с ней важно будет с самого начала показать, на что вы способны, иначе вам будет сложно ужиться. К слову, женщины знака Лев считаются одними из самых умных среди других знаков зодиака. Готовьтесь к тому, что она будет постоянно держать под контролем вас самих, ваш дом и каждый ваш шаг.

Свекровь-Дева

Эти женщины намного умнее других знаков зодиака. А еще она очень любит чистоту, поэтому вы можете этим воспользоваться, если хотите найти путь к ее сердцу. Свекрови-Девы очень добрые и отлично разбираются в финансовых вопросах. Поэтому смело можете обращаться к ней за советом: вы получите компетентный ответ на важный вопрос, а еще сделаете ей приятно.

Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака
Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака
Фото: Depositphotos

Свекровь-Весы

Эти женщины станут вашими подругами и даже вашей правой рукой. Вы можете смело рассчитывать на их поддержку, совет и помощь. Зачастую Весы всегда находятся в приподнятом настроении, а свою пенсию тратят на помощь детям и внукам.

Свекровь-Скорпион

Тут уж как вам повезет: одни свекрови могут стать настоящими тиранами, а другие – верной подругой. То есть она либо всем сердцем полюбит вас, либо также возненавидит. Старайтесь при первом знакомстве не скрывать свой потенциал и не приукрашать характер. Ведь, открыв карты в самом начале, вы сможете увидеть, насколько чувствительной и доброй может быть ваша свекровь.

Свекровь-Стрелец

Свекрови этого знака зодиака очень быстро передают на плечи невестки все обязанности и заботы про своего сына и редко будет появляться в вашей жизни. Не часто будут происходить и случаи, когда вы будете находиться рядом, вы будете чувствовать себя комфортно и спокойно. Но все же, если найдете то занятие, которое вас объединяет, то сможете перейти с ней на доверительные отношения.

Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака
Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака
Фото: pexels

Свекровь-Козерог

Эти свекрови будут вмешиваться только в финансовые дела вашей семьи – к другим вещам она относится без малейшего интереса. Если оставите с ней детей – будьте готовы к тому, что она их сильно избалует. А вот если вам понадобиться финансовая поддержка, то вы ее непременно получите.

Свекровь-Водолей

Это идеальные свекрови, которые никакими лишними движениями не посягнут на мировое благополучие вашей семьи. Она с радостью займется личной жизнью и будет заниматься собой, уделяя внимание детям и внукам ровно столько, сколько будет нужно. Свекровь-Водолей будет относиться к вам с уважением.

Свекровь-Рыба

Эти свекрови редко будут покидать ваш дом и очень возрадуются, если вы предложите ей пожить с вами. Все потому, что они очень любят поддерживать, помогать и быть нужными. Ключ к успеху в отношениях со свекровью-Рыбой – это держать ее на расстоянии, часто напоминая ей, каким важным и ценным человеком она является. Эта поможет вам направить ее энергию на воспитание внуков, а не вас с мужем.

Кому из звезд повезло со свекровью – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как знаки зодиака ведут себя в день своей свадьбы.

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Источник: Сегодня
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