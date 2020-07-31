Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака: ответ астрологов

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Про отношения невестки и свекрови ходит много разных легенд, шуток, забавных и не очень историй. Но все очень неоднозначно, потому что там задействовано много факторов. Как и в любых взаимоотношениях важно найти подход к человеку, зная его сильные и слабые стороны. Астрологи подсказали, кто лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака.

Эта женщина, как ураган будет появляться в вашем доме и начнет контролировать все, что сможет. Интерес к вашей жизни будет высоким, поэтому старайтесь контролировать то, что говорите ей. Ваши кулинарные способности и уход за домом станут основными целями ее атак на вас. Если не хотите иметь босса в лице свекрови, тогда вам придется научиться противостоять ей с самого начала.

Сначала вы станете для нее гордостью и почти как дочкой родной, но вам необходимо быть на чеку. Она будет запоминать все ваши слова, обещания и обязательно напомнит о них если вы что-то забудете. Тельцы – большие материалисты, которые еще и склонны к педантизму. Поэтому на чистоту в доме она обратит пристальное внимание.

Первое, что важно сделать, чтобы покорить свою свекровь, родившуюся под знаком Близнецы, произвести замечательное первое впечатление. Их правда, нелегко понять, потому что они думают одно, говорят другое, а делают третье. Но при этом свекрови-Близнецы идеально подходит на роль няни, так как они очень ответственные.

Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака Фото: Pexels

Эти женщины никуда не спешат и при малейшей опасности прячутся в свой домик. Перепады ее настроения слишком резкие, а реакция на любую критику – обида. Даже не пытайтесь обмануть свекровь-Рака, потому что она обладает невероятной интуицией. Они могут показаться слишком чувствительными, но они готовы на все, чтобы стать ближе к своей семье.

Первой реакцией для свекрови-Льва станет соперничество, поэтому сложно будет ей хоть чем-то угодить. При выстраивании взаимоотношений с ней важно будет с самого начала показать, на что вы способны, иначе вам будет сложно ужиться. К слову, женщины знака Лев считаются одними из самых умных среди других знаков зодиака. Готовьтесь к тому, что она будет постоянно держать под контролем вас самих, ваш дом и каждый ваш шаг.

Эти женщины намного умнее других знаков зодиака. А еще она очень любит чистоту, поэтому вы можете этим воспользоваться, если хотите найти путь к ее сердцу. Свекрови-Девы очень добрые и отлично разбираются в финансовых вопросах. Поэтому смело можете обращаться к ней за советом: вы получите компетентный ответ на важный вопрос, а еще сделаете ей приятно.

Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака Фото: Depositphotos

Эти женщины станут вашими подругами и даже вашей правой рукой. Вы можете смело рассчитывать на их поддержку, совет и помощь. Зачастую Весы всегда находятся в приподнятом настроении, а свою пенсию тратят на помощь детям и внукам.

Тут уж как вам повезет: одни свекрови могут стать настоящими тиранами, а другие – верной подругой. То есть она либо всем сердцем полюбит вас, либо также возненавидит. Старайтесь при первом знакомстве не скрывать свой потенциал и не приукрашать характер. Ведь, открыв карты в самом начале, вы сможете увидеть, насколько чувствительной и доброй может быть ваша свекровь.

Свекрови этого знака зодиака очень быстро передают на плечи невестки все обязанности и заботы про своего сына и редко будет появляться в вашей жизни. Не часто будут происходить и случаи, когда вы будете находиться рядом, вы будете чувствовать себя комфортно и спокойно. Но все же, если найдете то занятие, которое вас объединяет, то сможете перейти с ней на доверительные отношения.

Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака Фото: pexels

Эти свекрови будут вмешиваться только в финансовые дела вашей семьи – к другим вещам она относится без малейшего интереса. Если оставите с ней детей – будьте готовы к тому, что она их сильно избалует. А вот если вам понадобиться финансовая поддержка, то вы ее непременно получите.

Это идеальные свекрови, которые никакими лишними движениями не посягнут на мировое благополучие вашей семьи. Она с радостью займется личной жизнью и будет заниматься собой, уделяя внимание детям и внукам ровно столько, сколько будет нужно. Свекровь-Водолей будет относиться к вам с уважением.

Эти свекрови редко будут покидать ваш дом и очень возрадуются, если вы предложите ей пожить с вами. Все потому, что они очень любят поддерживать, помогать и быть нужными. Ключ к успеху в отношениях со свекровью-Рыбой – это держать ее на расстоянии, часто напоминая ей, каким важным и ценным человеком она является. Эта поможет вам направить ее энергию на воспитание внуков, а не вас с мужем.

Кому из звезд повезло со свекровью – смотрите видео:

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