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Лучшие жены: рейтинг по знаку зодиака

Сегодня, 07:50

Астрологи рассказали, как звезды влияют на людей

Люди рождаются уже со своим характером и далее его можно только корректировать. А если добавить сюда еще и влияние звезд, то получится уже более менее конкретный портрет, по которому можно понять, что за человек перед тобой. Особенно важно это, когда хочешь связать свою жизнь с человеком. Поэтому астрологи назвали лучших жен по знаку зодиака.

12 место — Скорпион

Притягательная, умная и очень красивая женщина — худшая в мире жена. Самой большой проблемой является то, что пока вы будете притираться к ее сложному характеру, то успеете заработать лысину или проблемы в постели. Тогда она и поменяет вас на другую жертву.

11 место — Рыбы

Жить с Рыбой будет красиво и увлекательно, но содержать их очень непросто и дорого. Их хорошее настроение будет настолько, насколько хватит денег. Дальше они не соизволят быть с вами и любить, если это закончится. Будьте бдительны.

10 место — Лев

Женщины этого знака зодиака любят красоту и богатство, да так, чтобы в каждое ухо и на каждый пальчик по карату. И если ей этого не дать, то придется не легко. Как и развестись с женщиной Левом, ведь после нее все последующие браки будут казаться бледной копией.

Кто лучшая жена по знаку зодиака
Кто лучшая жена по знаку зодиака
Фото: pexels

9 место — Стрелец

Этой женщине нужна от мужчины лишь его душа в полное владение. Суть этого заключается в следующем: как она сказала, так оно и будет. Без вариантов.

8 место — Близнецы

Опасные жены Близнецы с которыми некоторые мужчины чувствуют себя настоящими героями, а некоторые – неудачниками. Все дело в том, что они сразу видят человека насквозь и могут сказать все про его страхи, переживания и сомнения.

7 место — Овен

Жить с Овном все равно что сидеть на вулкане – мало, кто понимает, но все боятся. Они тщеславны, непредсказуемы и своевольны. Но в то же время преданны и очень любвеобильные.

6 место — Весы

Женившись на Весах, вас ожидает очень выгодное будущее, когда перед вами женщина, о которой мечтают все мужчины: мягкая, нежная, хозяйственная, умница и красавица. Но это случается не часто, ведь чаще перед вами возникает нервная, истеричная и скандалящая женщина.

Кто лучшая жена по знаку зодиака
Кто лучшая жена по знаку зодиака
Фото: stocksnap.io

5 место — Дева

Перед вами не так жена, как лучшая подруга. Они уверены, что должны смотреть со своей второй половиной в одну сторону. Ту, конечно же, которую выберет Дева. Они милы и нежны, но часто непредсказуемы. Имейте ввиду.

4 место — Телец

Женщины этого знака зодиака являются именно теми, на ком стоит жениться. Они умеют правильно влиять на мужчин и возвышать их, превращая с раздолбаев в успешных бизнесменов и дельцов. С ними весело, хоть иногда и экстремально.

3 место — Козерог

Тройку лидеров замыкают женщины Козероги, которые точно знают рецепт семейного счастья. Тут все просто, ведь действует правило: идеальный мужчина должен жениться на идеальной женщине.

2 место — Водолей

Второе место по праву принадлежит Водолеям, которые любят быть первыми и стремятся к гармонии. Эти женщины являются главными героиня мужских грез: вечно юные, прекрасные и удивительные. Но стоит отметить, что у них всегда будет своя жизнь, несмотря на мужа рядом.

1 место — Рак

Женщин Раков не просто уговорить на замужество, но если уж удалось, она проявит себя во всей красе. Эти женщины умницы, красавицы и хозяюшки. Они идеально ведут дом, ухаживают за детьми и даже за родственниками мужа. Всегда поддержит любимого, всегда ему угодит. Потому что семья — это главное.

Звездная привычка жениться – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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