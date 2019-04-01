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Лунный календарь на апрель 2019: благоприятные дни месяца

Апрель 2019 начался на стареющей луне в зодиакальном знаке Рыбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Какой сегодня лунный день?
Какой сегодня лунный день?
Фото: Pixabay

Зная лунные дни и фазы Луны в апреле 2019, вы можете заранее планировать свои дела, благополучно решать важные вопросы или же, наоборот, откладывать их на более благоприятное время. По мнению астрологов, разные фазы Луны по-разному влияют на основные жизненные сферы. К примеру, на стареющей Луне благоприятно подводить итоги прошлого, а вот молодая Луна хорошо влияет на планирование будущего и загадывания желаний.

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Чтобы начатые дела проходили удачно, а задуманные планы реализовывались вовремя, чаще заглядывайте в Лунный календарь на апрель 2019.

Согласно лунному календарю, апрель 2019 начнется фазой убывающей Луны, которая длится вплоть до 5 апреля. Это подходящий период для завершения важных мероприятий и подведения итогов проделанной ранее работы. Влияние Луны в это время нельзя недооценивать, поскольку оно достаточно большое. Фазы новолуния, полнолуния, а также дни первой и последней четвертей Луны считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи отмечают, что в различные фазы Луны нужно делать абсолютно разные вещи.

Новолуние в середине весны 2019 года произойдет 5 апреля в 11 часов 51 минуту по киевскому времени под знаком Овна. В первые несколько дней этой фазы Луны не спешите активно проводить время и с головой нырять в работу. Лучше всего в этот период мечтать, возводить воздушные замки, загадывать заветные желания, а также строить планы на будущее. Также этот период подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, покаяния в собственных грехах и прощения старых обид.

Во время фазы новолуния люди способны влить на свою судьбу посредством собственных мыслей и поступков. Это начало нового этапа в нашей жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. К примеру, если вы решили избавиться от вредных привычек, то лучше сделать это в новолуние или вскоре после него на растущей луне. Астрологи говорят, что в такие периоды люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни.

Фаза новолуния продлится до 12 апреля, а затем, в 22:07 по киевскому времени, перейдет в фазу первой четверти. В это время энергия бьет ключом и способна подвигнуть на великие дела.

Полнолуние в апреле 2019 состоится 19-го числа в 14 часов 13 минут. Полнолуние приходится на 15-е лунные сутки, энергетика которых считается достаточно противоречивой: гармоничной, светлой и одновременно творческой и эмоциональной. Каждое полнолуние приносит с собой кардинальные изменения в жизни, выводит на первый план прошлые противостояния и даже конфликты. В этот период появляется энергия, силы, и если направить их в нужное русло, все задуманное удастся исполнить.

Последняя четверть в апреле 2019 наступит 27 числа в 1:19. Это период накопления мудрости и освоения новых знаний и полезных навыков.

Ранее мы публиковали календарь именин в апреле 2019.

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