Лунный календарь огородника и садовода в августе 2019

Узнайте благоприятные дни, когда и как следует заниматься растениями в августе 2019 года по лунному календарю

Лунный календарь огородника и садовода Фото: Pixabay

Подробный лунный посевной календарь садовода и огородника на август 2019 года подскажет вам фазы Луны, дни новолуния и полнолуния, влияние знаков зодиака и основные рекомендации, когда и как правильно ухаживать за садовыми и комнатными растениями.

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Лунный календарь огородника и садовода в августе 2019

1 августа – 30, 1 лунный день, Луна в знаке Лев. Новолуние в 6:13. Не рекомендуется посадка и посев растений на стыке лунных дней.

2 августа – 2 лунный день, Луна в знаке Дева. Растущая Луна. Лунный календарь садовода на сегодня не советует сажать фруктовые деревья, овощи и посадку на семена. Благоприятно высаживать цветы и растения, не предназначенные для плодоношения.

3 августа – 3 лунный день, Луна в знаке Дева. Растущая Луна. Благоприятно высаживать вьющиеся растения по лунному календарю в этот день, а вот фруктовые деревья, овощи и посадку на семена садить не стоит.

4 августа – 4 лунный день, Луна в знаке Весы. Растущая Луна. Календарь огородника и садовода говорит, что в этот день хорошо сажать фруктовые деревья, закладывать клубни и семена на хранение. Хорошо срезать цветы и ухаживать за комнатными растениями.

5 августа – 5 лунный день, Луна в знаке Весы. Растущая Луна. Хороший период, когда можно сажать цветы и фруктовые деревья, закладывать клубни и семена на хранение. Хорошо срезать цветы и ухаживать за комнатными растениями.

6 августа – 6 лунный день, Луна в знаке Скорпион. Растущая Луна. Благоприятный период в лунном календаре для посадки овощных культур. Также хорошо делать прививку, вносить удобрения, разрыхлять землю. Не стоит размножать растения корнями и сажать деревья.

7 августа – 7 лунный день, Луна в знаке Скорпион. Первая четверть в 20:31. Время, когда лучше сажать овощные культуры, делать прививку, вносить удобрения, разрыхлять землю. Не рекомендуется размножать растения корнями и сажать деревья.

8 августа – 8 лунный день, Луна в знаке Стрелец. Растущая Луна. Сегодня хорошо сажать быстрорастущие культуры и домашние цветы, а также собирать овощи, фрукты, ягоды и семена.

9 августа – 9 лунный день, Луна в знаке Стрелец. Растущая Луна. Благоприятный день для посадки быстрорастущих растений и сбора плодов. Высаженные комнатные цветы будут лучше расти.

10 августа – 10 лунный день, Луна в знаке Стрелец. Растущая Луна. Лунный календарь для садоводов и огородников советует сажать быстрорастущие культуры и домашние цветы, а еще собирать овощи, фрукты и ягоды.

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11 августа – 11 лунный день, Луна в знаке Козерог. Растущая Луна. Хорошо пройдет пересаживание и прививка деревьев и кустарников, а также разрыхление почвы, внесение удобрений, уход за комнатными цветами.

12 августа – 12 лунный день, Луна в знаке Козерог. Растущая Луна. Это день, когда нужно пересаживать и прививать плодовые деревья, разрыхлять землю.

13 августа – 13 лунный день, Луна в знаке Водолей. Растущая Луна. Благоприятный день для посадки и пересадки фруктовых деревьев, вносить удобрения, прививать деревья.

14 августа – 14 лунный день, Луна в знаке Водолей. Растущая Луна. Хорошо пройдет пересаживание и прививка деревьев и кустарников, а также разрыхление почвы, внесение удобрений, уход за комнатными цветами.

15 августа – 15 лунный день, Луна в знаке Водолей. Полнолуние в 15:29. В полнолуние не рекомендуется сажать и пересаживать растения и делать посевы.

16 августа – 16 лунный день, Луна в знаке Рыбы. Убывающая Луна. В этот день хорошо заготавливать овощи, фрукты, семена, а также культивировать и вносить удобрения.

17 августа – 17 лунный день, Луна в знаке Рыбы. Убывающая Луна. Благоприятный день для заготовки плодов и семян, а также культивирования и удобрения почвы.

18 августа – 18 лунный день, Луна в знаке Овен. Убывающая Луна. Подходящий период для сбора и заготовки овоще, фруктов, семян и обработки почвы.

19 августа – 19 лунный день, Луна в знаке Овен. Убывающая Луна. Сегодня не стоит заниматься посевами и пересадкой растений. Хорошо уничтожать вредителей, заниматься прополкой и мульчированием, а также собирать урожай.

20 августа – 20 лунный день, Луна в знаке Овен. Убывающая Луна. Не рекомендуется посев и пересадка растений. Благоприятно пропалывать и бороться с вредителями, а также собирать и заготавливать плоды.

21 августа – 21 лунный день, Луна в знаке Телец. Убывающая Луна. В этот день хорошо сажать озимый чеснок и лук. Также полезно подстригать деревья и кустарники.

22 августа – 22 лунный день, Луна в знаке Телец. Убывающая Луна. Сегодня хорошо заниматься посадкой озимых лука и чеснока. Собранные плоды хорошо использовать для зимних запасов.

23 августа – 23 лунный день, Луна в знаке Близнецы. Убывающая Луна. В этот день согласно лунному календарю, не стоит сажать травянистые культуры. Хорошо заниматься покосом и прополкой.

24 августа – 23 лунный день, Луна в знаке Близнецы. Убывающая Луна. Не рекомендуется сажать травянистые растения. Зато благоприятно удалять лишние побеги, косить и полоть.

25 августа – 24 лунный день, Луна в знаке Близнецы. Убывающая Луна. Сегодня не нужно пересаживать травянистые культуры. Полезен сбор лекарственных трав и корнеплодов.

26 августа – 25 лунный день, Луна в знаке Рак. Убывающая Луна. Хорошо заниматься заготовкой зелени и лекарственных трав, которым необходима эффективная сушка.

27 августа – 26 лунный день, Луна в знаке Рак. Убывающая Луна. В этот день рекомендуется заготовка плодов, которые не подлежат длительному хранению. Хорошо заниматься консервированием.

28 августа – 27 лунный день, Луна в знаке Лев. Убывающая Луна. Хорошее время для сбора и сушки плодов, заготовки лекарственных трав, а также уборки картофеля. Не рекомендуется посев и пересадка растений.

29 августа – 28 лунный день, Луна в знаке Лев. Убывающая Луна. Неудачный день для посева и пересадки садово-огородных культур. Хорошо заготавливать фрукты и овощи, обрезать деревья, а также обрабатывать грядки.

30 августа – 29, 1 лунный день, Луна в знаке Дева. Новолуние в 13:37. Не рекомендуется посадка и посев растений в новолуние.

31 августа – 2 лунный день, Луна в знаке Лев. Растущая Луна. Сегодня не стоит сажать фруктовые деревья и овощи. Благоприятно высаживать цветы и растения, не предназначенные для плодоношения.

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